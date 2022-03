Ce crede Nae Caranfil despre cinematografia de astăzi. Dezbatere-eveniment

Găzduită de Alex Păun, unul dintre fondatorii societăţii, dezbaterea îşi propune să exploreze felul în care cineastul român se raportează la evoluţiile recente din a şaptea artă. Cei doi vor vorbi despre filmul de artă,

despre filmul hollywoodian şi despre clivajul dintre ele.

„Există filmul gândit pentru marele public şi filmul gândit pentru cinefili“ — se scrie în comunicatul evenimentului.

„Primul adastă prosper în cinematografe, intră în grila televiziunilor, dă marile vedete ale epocii. Al doilea face turul festivalurilor şi hrăneşte pofta de teoretizare — tot mai pronunţată — a criticilor. Pornind de la istoria acestei rupturi, dialogul dintre Alex Păun şi Nae Caranfil caută să identifice notele distinctive ale fiecărui gen, să-i exploreze plusurile şi minusurile, să separe grâul capodoperei de neghina eşecului. Nu în ultimul rând, încearcă să înţeleagă ce anume din cele două tradiţii artistice a influenţat felul în care Caranfil îşi creează propriile filme”, mai arată sursa citată.

Regizor şi scenarist, Nae Caranfil este autorul unora dintre cele mai importante pelicule româneşti de după 1989: „E pericoloso sporgersi” (1992), „Asfalt tango” (1995), „Dolce far niente” (1998), „Filantropica” (2002), „Restul e tăcere” (2007), „Closer to the Moon” (2014), „6,9 pe scara Richter” (2016). Creaţiile i-au fost premiate la Bucureşti, Montpellier, Bratislava, La Baule, Namur, Paris, Wiesbaden, Mons, Würtzburg, Newport Beach, Atena. Replicile personajelor lui Caranfil au savoare aforistică, multe intrând în folclorul naţional. Pasionat de pian, artistul scrie şi muzică, folosind-o uneori în filme.

Fondată în septembrie 2013 la Bucureşti, Societatea Calderon organizează conferinţe, dezbateri, ateliere, întâlniri cu mari creatori şi savanţi, cursuri. Evenimentele se adresează tuturor celor care, dorind să-şi amelioreze abilităţile profesionale, înţeleg că o pot face prin expunere la arte şi ştiinţe.

Dezbaterea de sâmbătă, 5 martie, durează două ore şi are loc pe internet, în transmisiune directă. Pentru detalii despre cum puteţi reţine locuri, vizitaţi societateacalderon.ro/cinema.