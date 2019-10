Ce cred membrii Academiei Americane de Film despre „Joker“: „Nu ştiu dacă ar trebui să fie interzis ori să câştige toate premiile“ VIDEO

Părerile despre controversatul film al lui Todd Phillips, cu Joaquin Phoenix în rol principal, au fost împărţite. În timp ce unii l-au catalogat drept „o capodoperă“, cei mai mulţi s-au alăturat celor care cred că „Joker“ instigă la violenţă oarbă.

Câţiva membri ai Academiei nu s-au ferit să laude filmul pe reţelele de socializare. De exemplu, actorul Chris Rock a scris pe Twitter că filmul lui Todd Phillips este „incredibil“ şi chiar o „capodoperă“, în timp ce documentaristul Michael More a scris pe Instagram că îl consideră o „capodoberă cinematografică“.

„Joker“ spune povestea lui Arthur Fleck, un clovn din Gotham City, la începutul anilor '80, care visează la o carieră de comic de stand-up, fascinat de emisiunea de televiziune a unui celebru prezentator, interpretat de Robert DeNiro. După mai multe dezamăgiri - îşi pierde locul de muncă şi asigurarea medicală, este agresat în repetate rânduri şi face descoperiri despre trecutul său -, Arthur Fleck se transformă în Joker, personaj diabolic şi violent.

„L-am văzut sâmbătă la proiecţia oficială a Academiei (au participat aproximativ 500 de oameni). Un film atât de întunecat şi deranjant a fost totuşi foarte bine primit de public. Cred că este genial. Phoenix nu a fost niciodată mai bun. Transformarea lui Arthur în Joker este nuanţată şi inteligentă. Mi-a plăcut modul în care s-au ocupat de aspectul «naratorului nesigur» al poveştii, în timp ce învăţăm, pas cu pas, ce s-a întâmplat cu adevărat în raport cu «realitatea» lui Arthur. Iar faptul că «Joker» cuprinde teme actuale despre inegalităţi economice şi de clasă este un lucru bun şi corect“, şi-a exprimat părerea un alt membru al Academiei, sub protecţia anonimatului, pentru hollywoodreporter.com.

„L-am văzut în cadrul proiecţiei de la Academie. Probabil că nu aş fi mers să-l văd într-un cinema public. Dar wow, ce film, nu? Nici nu ştiu de unde să încep. Joaquin merită o nominalizare la Oscar – m-a dat pe spate, iar imaginile au fost fantastice. Cu toate astea, sigur nu vreau să revăd filmul. Nu sunt un expert în sănătate mintală, dar sunt sigur că există o mulţime de oameni care vor interpreta acel dans psihotic după ce personajul comite o crimă ca fiind un lucru sexy de făcut, iar venerarea lui ar putea părea, de asemenea, destul de cool pentru o persoană cu tulburări mintale. Sunt răvăşit cu totul de acest film, încă nu-mi pot scoate din minte acele imagini violente, dar mă bucur că l-am văzut“, a fost o altă părere.

„Mi-a plăcut la nebunie, cred că este un film foarte intens. Nu ştiu dacă merită premiul pentru Cel mai bun film, dar cu siguranţă Joaquin Phoenix joacă extraordinar“, a spus alticneva.

„E, înainte de toate, un film impresionant. Interpretarea lui Joaquin Phoenix este excepţională. N-are nimic nou, însă, din punct de vedere creativ, dar nu pot să neg că este un film foarte bine realizat, din punct de vedere tehnic. Acestea fiind spuse, nu văd niciun motiv pentru care ar trebui să existe acest film. Nu există nimic în el care să înceapă o conversaţie - pur şi simplu aduce în faţă un subiect de care ne lovim săptămână de săptămână. Dar sunt indecis, în calitate de alegător Oscar. Cifrele sunt impresionante, dar nu ştiu ce e responsabil să fac ca membru al Academiei. Rolul artei este să pornească o dezbatere şi nu de a exacerba ceva, nu sunt sigur cât de benefic este. Nu ştiu dacă ar trebui să fie interzis sau ar trebui să i se acorde toate premiile!“, a fost de părere un alt critic.

„Am fost însoţit la proiecţia filmului de cei doi nepoţi ai mei, amândoi tineri inteligenţi, în vârstă de 20 de ani. Ei au apreciat filmul, dar amândoi au spus că le place mult mai mult «The Dark Night» (2008). Cu siguranţă nu sunt unul care să pledeze pentru cenzură, dar filmul poate influenţa societatea şi cultura atât în moduri subtile, cât şi în moduri nu atât de subtile. Accentul pus pe acest film de către mass-media ca fiind instigator la un comportament violent încurajează întocmai, cu toată acea emfază, acel tip de acţiune. Cât despre calitatea filmului în sine? Nu e neapărat original având povestea unui singuratic care devine psihopat, chiar şi cu Joaquin Phoenix, unul dintre cei mai buni actori ai noştri în fiecare rol pe care îl joacă, în pielea lui «Joker»“.

„Fiului meu, care are 21 de ani, i-a plăcut filmul şi sunt sigur că la vârsta lui ar putea avea un sens. Dar dacă te uiţi la începutul filmului, lui Fleck îi este furată tăbliţa şi apoi este bătut, aşa că îţi pare rău pentru el. Apoi afli că are probleme mintale, aşa că din nou îţi pare rău pentru el. Şi apoi primeşte o armă şi o foloseşte. Aşa că, iată, îl ai pe acest tip cu probleme psihice care devine un criminal în serie, iar tu, spectator, ar trebui să-l placi deşi înjunghie şi împuşcă oameni? Iar felul în care se poartă cu copiii lasă mult de dorit. Pentru mine, genul acesta de violenţă gratuită îmi transmite un mesaj foarte ciudat. Filmul o să câştige mulţi bani, aşa că, dacă conduci un studio, ar trebui să faci acel film, dar este oare responsabil? M-am confruntat odată cu aceeaşi întrebare şi am decis să nu fac filmul, iar filmul s-a făcut oricum şi a câştigat mulţi bani“, a fost de părere un alt membru al Academiei de Film Americane.

„L-am văzut la Festivalul de la Veneţia, cred că este extraordinar la nivel de creaţie: scenografie, design, costume. Toate filmele lui Todd Phillips sunt realizate impecabil. Dar am dispreţuit filmul. M-a făcut să mă simt extrem de inconfortabil. Îmi plac Darren Aronofsky, Lars von Trier, Michael Haneke şi toate filmele care împing limitele răului. Dar au existat un narcisism şi un nihilism în acest film care deranjează foarte tare. Warner Bros. a făcut o treabă excelentă în a promova filmul, dar cred că este lipsit de substanţă“, a spus un alt membru al Academiei.

Alţi critici au apreciat interpretarea actorului Joaquin Phoenix, dar şi munca regizorului Todd Phillips, despre care au afirmat că merită într-adevăr câte o nominalizare la premiile Oscar de anul acesta, însă au fost de acord că lungmetrajul conţine „prea multă violenţă“.

„Un film ciudat şi extrem de deprimant. O interpretare grozavă şi o producţie fantastică, dar vizionarea lui a fost o experienţă neplăcută, per total“, a fost de părere un alt critic.

„Joker“, record de încasări, dar şi de controverse

Filmul a fost lansat în cinematografe pe 3 octombrie şi a stârnit numeroase controverse, mulţi oameni cerând interzicerea lui susţinând că instigă la violenţă Regizorul Todd Phillips a luat de asemenea atitudine în apărarea filmului: „Pentru mine, filmul nu evocă violenţă oarbă'“, a declarat cineastul cu ocazia unei întâlniri cu câţiva jurnalişti la Paris, săptămâna trecută, subliniind că Arthur „nu este autorul unor crime în masă“, potrivit AFP. „Toate personajele pe care Joker le ucide în acest film sunt oameni care, în mintea sa, i-au făcut rău. Nu ucide la întâmplare“, a adăugat acesta. Cineastul a mai precizat că, fără îndoială, „oamenii au fost puţin surprinşi de abordarea aleasă“, de a-l prezenta pe Joker, la începutul filmului, ca pe un om bolnav. „În filmele cu super-eroi şi în filme în general, există răufăcătorul şi personajul pozitiv, lucrurile sunt foarte clare. Iar în filmul nostru, personajul bun devine răufăcător. Nu există rău. Există ambele faţete'“, a continuat acesta. „Sunt uimit că oamenii nu sunt încă pregătiţi pentru asta“. Însă, în ciuda controversei iscate în jurul producţiei Warner Bros., filmul a generat încasări-record, de 93,5 milioane de dolari, în primul weekend pe marile ecrane nord-americane