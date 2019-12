Câţi abonaţi Netflix au văzut filmul „The Irishman“ în prima săptămână

Robert De Niro joacă rolul principal în noul film al lui Martin Scorsese, The Irishman FOTO Netflix

În doar şapte zile, „The Irishman“ a fost vizionat de 26,4 milioane de abonaţi Netflix, potrivit cifrelor publicate pe Twitter de platforma de streaming, notează CNN . Netflix a precizat şi că au fost luate în calcul doar conturile de pe care filmul lui Scorsese a fost văzut în proporţie de 70%. Gigantul online are peste 158 de milioane de abonaţi din toată lumea.

Serviciul de streaming preconizează că „The Irishman“, lansat pe 27 noiembrie, va fi văzut în prima lună de peste 40 de milioane de abonaţi.

Totuşi, opera lui Scorsese nu a reuşit să depăşească filmul „Bird Box“, cu Sandra Bullock în rol principal, care a fost vizionat de 45 de milioane de abonaţi în decurs de o săptămână. În plus, comedia „Murder Mistery“, cu Adam Sandler şi Jennifer Aniston, a scorat chiar mai bine, fiind văzută în doar trei zile de peste 30 de milioane de persoane. În schimb, „The Irishman“ a bătut „El Camino: A Breaking Bad Movie“, care în primele şapte zile a fost vizionat de 25,7 milioane de oameni.

„The Irishman“ se bucură de o atenţie deosebită graţie distribuţiei de excepţie, dar şi pentru că face valuri la galele hollywoddiene. A primit cinci nominalizări la Globurile de Aur 2020, a fost desemnat de The National Board of Review cel mai bun film al anului 2019 şi este văzut ca un important concurent la Oscar 2020.

Cu un buget de peste 140 de milioane de dolari, „The Irishman“ este o saga epică despre crima organizată din America de după cel de-Al Doilea Război Mondial spusă prin ochii veteranului de război Frank Sheeran. O poveste care se întinde pe parcursul a câteva decenii, filmul urmăreşte unul dintre cele mai mari mistere nerezolvate din istoria americană – dispariţia legendarului şef de sindicat Jimmy Hoffa – şi prezintă o călătorie extraordinară prin coridoarele ascunse ale crimei organizate: modul de funcţionare, rivalităţile şi legăturile cu politica

Producţia este bazată pe romanul „I Heard You Paint Houses“, semnat de Charles Brandt, care are la bază o serie de interviuri cu Frank Sheeran, poreclit „The Irishman“. „I Heard You Paint Houses“ este şi primul lucru pe care Hoffa i-l spune lui Sheeran când îl întâlneşte. În limbajul codificat folosit în lumea mafiei, această expresie - „to paint a house/ a vărui o casă“ - înseamnă a ucide.