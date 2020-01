Câştigătorii premiilor Sindicatului Regizorilor Americani: Sam Mendes, marele trofeu pentru filmul „1917“

La cea de-a 72-a ediţie a ceremoniei de premiere a Sindicatului Regizorilor Americani, desfăşurată pe 25 ianuarie la Los Angeles, filmele „1917“, „Honey Boy“ şi „American Factory“ au câştigat cele mai importante premii la categoriile dedicate cinematografiei, în timp ce „Watchmen“, „Chernobyl“ şi „Barry“ s-au impus la televiziune.

Premiile DGA sunt considerate un indicator al câştigătorului Oscar pentru cea mai bună regie. În ultimii şase ani, cineaştii recompensaţi de Sindicat au ajuns să se impună şi la premiile Academiei Americane de Film - Alfonso Cuarón („Roma“), Guillermo del Toro („The Shape of Water“), Damien Chazelle („La La Land“) şi Alejandro G. Iñárritu („The Revenant“ şi „Birdman“).

„Am fost suficient de norocos să câştig acest premiu acum două decenii“, a spus Mendes în discursul său, referindu-se la premiul DGA câştigat în 1999 pentru „American Beauty“. „Şi cred că, dacă sunt cinstit cu mine, în cele din urmă nu m-am simţit de parcă ştiam cu adevărat ce făceam. Acum simt ceva mai mult“, a adăugat regizorul potrivit Variety, citată de News.ro.

Regizoarei Alma Har'el i-a fost decernat premiul la categoria Cel mai bun debut regizoral pentru „Honey Boy“.

Câştigătorii premiilor Sindicatului Regizorilor Americani: lista completă

Cel mai bun regizor

Sam Mendes, „1917“ *CÂŞTIGĂTOR

Bong Joon Ho, „Parasite“

Martin Scorsese, „The Irishman“

Quentin Tarantino, „Once Upon a Time in Hollywood“

Taika Waititi, „Jojo Rabbit“

Cel mai bun debut regizoral

Alma Har’el, „Honey Boy“ *CÂŞTIGĂTOR

Mati Diop, „Atlantics“

Melina Matsoukas, „Queen & Slim“

Joe Talbot, „The Last Black Man in San Francisco“

Tyler Nilson şi Michael Schwartz, „The Peanut Butter Falcon“

Cel mai bun regizor al unui serial dramă

Nicole Kassell, „Watchmen“, episod „It’s Summer and We’re Running Out of Ice“ *CÂŞTIGĂTOR

Mark Mylod, „Succession“, „This Is Not For Tears“

David Nutter, „Game of Thrones“, „The Last of the Starks“

Miguel Sapochnik, „Game of Thrones“, „The Long Night“

Stephen Williams, „Watchmen“, „This Extraordinary Being“

Cel mai bun regizor al unui serial de comedie

Bill Hader, „Barry“, episod „ronny/lily“ *CÂŞTIGĂTOR



Dan Attias, „The Marvelous Mrs. Maisel“, „It’s the Sixties, Man!“

David Mandel, „Veep“, „Veep“

Amy Sherman-Palladino, „The Marvelous Mrs. Maisel“, „It’s Comedy or Cabbage“

Daniel Palladino, „The Marvelous Mrs. Maisel“, „Marvelous Radio“

Cel mai bun regizor al unui film de televiziune sau miniserie

Johan Renck, „Chernobyl“ *CÂŞTIGĂTOR



Ava DuVernary, „When They See Us“

Vince Gilligan, „El Camino: A Breaking Bad Movie“

Thomas Kail, „Fosse/Verdon“

Minkie Spiro, „Fosse/Verdon“

Jessica Yu, „Fosse/Verdon“

Cel mai bun regizor de Variety/Talk/Ştiri/Sport

Andy Fisher, „Live in Front of a Studio Audience“ *CÂŞTIGĂTOR



James Burrows, „All in the Family“and „The Jeffersons“

Spike Jonze, „Aziz Ansari: Right Now“

Stan Lathan, „Dave Chappelle: Sticks & Stones“

Linda Mendoza, „Wanda Sykes: Not Normal“

Glenn Weiss, „The 91st Annual Academy Awards“

Cel mai bun regizor de documentar

Steven Bognar şi Julia Reichert „American Factory“ *CÂŞTIGĂTOR

Feras Fayyad, „The Cave“

Alex Holmes, „Maiden“

Ljubomir Stefanov şi Tamara Kotevska, „Honeyland“

Nanfu Wang şi Jialing Zhang, „One Child Nation“