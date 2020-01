Câştigătorii premiilor sindicatelor producătorilor şi actorilor: două filme devin principalele favorite la Oscar 2020

Drama de război „1917“, regizată de Sam Mendes, a primit trofeul Producers Guild of America (PGA) pentru cel mai bun film, după ce recent a fost recompensat şi cu un Glob de Aur. Până în prezent, de 21 de ori în cei 30 de ani de la înfiinţare, marii câştigători ai premiilor PGA au fost aceiaşi cu cei ai premiilor Oscar, potrivit News.ro.

O premieră a avut loc şi de cealaltă parte, la gala Screen Actors Guild (SAG), ajunsă la a 26-a ediţie. Distribuţia filmului sud-coreean „Parasite“ (r. Bong Joon Ho) a devenit prima a unui film într-o limbă străină care a primit principalul trofeu. Thrillerul „Parasite“ este şi filmul premiat cu Palme d'Or care a generat cele mai mari încasări, cu 140 de milioane de dolari la nivel global.

Odată cu recunoaşterea de la premiile SAG, şi „Parasite“ devine un concurent puternic la Oscar, întrucât actorii alcătuiesc una dintre cele mai mari categorii din rândul membrilor cu drept de vot din

Academia Americană de Film.

CINEMATOGRAFIE

Joaquin Phoenix, „Joker“ *CÂŞTIGĂTOR

Christian Bale, „Ford v Ferrari“

Leonardo DiCaprio, „Once Upon a Time... in Hollywood“

Adam Driver, „Marriage Story“

Taron Egerton, „Rocketman“

Renée Zellweger, „Judy“ *CÂŞTIGĂTOR

Cynthia Erivo, „Harriet“

Scarlett Johansson, „Marriage Story“

Lupita Nyong'o, „Us“

Charlize Theron, „Bombshell“

Brad Pitt, „Once Upon a Time...in Hollywood“ *CÂŞTIGĂTOR

Jamie Foxx, „Just Mercy“

Tom Hanks, „A Beautiful Day in the Neighborhood“

Al Pacino, „The Irishman“

Joe Pesci, „The Irishman“

Laura Dern, „Marriage Story“ *CÂŞTIGĂTOR

Scarlett Johansson, „Jojo Rabbit“

Nicole Kidman, „Bombshell“

Jennifer Lopez, „Hustlers“

Margot Robbie, „Bombshell“

„Parasite“ *CÂŞTIGĂTOR

„Bombshell“

„The Irishman“

„Jojo Rabbit“

„Once Upon a Time... in Hollywood“

„Avengers: Endgame“ *CÂŞTIGĂTOR

„Ford v Ferrari“

„The Irishman“

„Joker“

„Once Upon a Time... in Hollywood“

TELEVIZIUNE

Sam Rockwell, „Fosse/Verdon“ *CÂŞTIGĂTOR

Mahershala Ali, „True Detective“

Russell Crowe, „The Loudest Voice“

Jared Harris, „Chernobyl“

Jharrel Jerome, „When They See Us“

Michelle Williams, „Fosse/Verdon“ *CÂŞTIGĂTOR

Patricia Arquette, „The Act“

Toni Collette, „Unbelievable“

Joey King, „The Act“

Emily Watson, „Chernobyl“

Peter Dinklage, „Game of Thrones“ *CÂŞTIGĂTOR

Sterling K. Brown, „This Is Us“

Steve Carell, „The Morning Show“

Billy Crudup, „The Morning Show“

David Harbour, „Stranger Things“

Jennifer Aniston, „The Morning Show“ *CÂŞTIGĂTOR

Helena Bonham Carter, „The Crown“

Olivia Colman, „The Crown“

Jodie Comer, „Killing Eve“

Elisabeth Moss, „The Handmaid's Tale“

Tony Shalhoub, „The Marvelous Mrs. Maisel“ *CÂŞTIGĂTOR

Alan Arkin, „The Kominsky Method“

Michael Douglas, „The Kominsky Method“

Bill Hader, „Barry“

Andrew Scott, „Fleabag“

Phoebe Waller-Bridge, „Fleabag“ *CÂŞTIGĂTOR

Christina Applegate, „Dead to Me“

Alex Borstein, „The Marvelous Mrs. Maisel“

Rachel Brosnahan, „The Marvelous Mrs. Maisel“

Catherine O'Hara, „Schitt's Creek“

„The Crown“ *CÂŞTIGĂTOR

„Big Little Lies“

„Game of Thrones“

„The Handmaid's Tale“

„Stranger Things“

„The Marvelous Mrs. Maisel“ *CÂŞTIGĂTOR

„Barry“

„Fleabag“

„The Kominsky Method“

„Schitt's Creek“

„Game of Thrones“ *CÂŞTIGĂTOR

„GLOW“

„Stranger Things“

„The Walking Dead“

„Watchmen“

CINEMATOGRAFIE

Cel mai bun film

„1917“ *CÂŞTIGĂTOR

„Ford v Ferrari“

„The Irishman“

„Jojo Rabbit“

„Joker“

„Knives Out“

„Little Women“

„Marriage Story“

„Once Upon a Time in Hollywood“

„Parasite“





Cea mai bună animaţie

„Toy Story 4“ *CÂŞTIGĂTOR

„Abominable“

„Frozen II“

„How to Train Your Dragon: The Hidden World“

„Missing Link“





Cel mai bun documentar

„Apollo 11“ *CÂŞTIGĂTOR

„Advocate“

„American Factory“

„The Cave“

„For Sama“

„Honeyland“

„One Child Nation“





TELEVIZIUNE

Cel mai bun serial dramă

„Succession“(Season 2) *CÂŞTIGĂTOR

„Big Little Lies“(Season 2)

„The Crown“ (Season 3)

„Game of Thrones“(Season 8)

„Watchmen“ (Season 1)





Cel mai bun serial de comedie

„Fleabag“ (Season 2) *CÂŞTIGĂTOR

„Barry“ (Season 2)

„The Marvelous Mrs. Maisel“ (Season 3)

„Schitt’s Creek“ (Season 5)

„Veep“ (Season 7)





Cea mai bună miniserie

„Chernobyl“ *CÂŞTIGĂTOR

„Fosse/Verdon“

„True Detective“

„Unbelievable“

„When They See Us“





Cel mai bun film de televiziune

„Apollo: Missions to the Moon“ *CÂŞTIGĂTOR

„American Son“

„Black Mirror: Striking Vipers“

„Deadwood: The Movie“

„El Camino: A Breaking Bad Movie“





Cea mai bună producţie TV non-ficţiune

„Leaving Neverland“ *CÂŞTIGĂTOR

„30 for 30“ (Season 10)

„60 Minutes“ (Season 51, Season 52)

„Queer Eye“ (Season 3, Season 4)

„Surviving R. Kelly“ (Season 1)





Cel mai bun show live & talk show

„Last Week Tonight With John Oliver“ (Season 6) *CÂŞTIGĂTOR

„The Daily Show With Trevor Noah“ (Season 25)

„Dave Chappelle: Sticks & Stones“

„The Late Show With Stephen Colbert“ (Season 5)

„Saturday Night Live“(Season 45)





Cea mai bună competiţie TV

„RuPaul’s Drag Race“ (Season 11) *CÂŞTIGĂTOR

„The Amazing Race“ (Season 31)

„The Masked Singer“ (Season 1)

„Top Chef“ (Season 16)

„The Voice“ (Season 16, Season 17)





Cel mai bun program pentru copii

„Sesame Street“(season 49) *CÂŞTIGĂTOR

„Carmen Sandiego“ (seasons 1 and 2)

„Green Eggs and Ham“(season 1)

„Jim Henson’s The Dark Crystal: Age of Resistance“(season 1)

„A Series of Unfortunate Events“(season 3)





Cel mai bun program de sport

„What’s My Name | Muhammad Ali“ *CÂŞTIGĂTOR

„Hard Knocks: Training Camp With the Oakland Raiders“(S14)

„Lindsey Vonn: The Final Season“

„Real Sports With Bryant Gumbel“ (s 25)

„SportsCenter With Scott Van Pelt“(s 5)