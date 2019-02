Câştigătorii BAFTA 2019: lista celor mai bune filme şi a celor mai buni actori, potrivit Academiei Britanice

Lungmetrajele „The Favourite“ şi „Roma“ au fost marele câştigătoare ale celei de-a 72-a gală a premiilor Academiei Britanice de Film, care a avut loc duminică seară la Royal Albert Hall din Londra.

Intrând în competiţie cu 12 nominalizări, „The Favourite“ a reuşit să înscrie cele mai multe victorii la gala BAFTA 2019, respectiv 7, printre care la categoriile Cel mai bun film britanic, Cea mai bună actriţă în rol principal (Olivia Colman), dar şi Cea mai bună actriţă în rol secundar (Rachel Weisz).

„Roma“ însă a fost vedeta galei, reuşind să obţină cele mai importante trofee BAFTA 2019 - Cel mai bun film, Cel mai bun regizor (Alfonso Cuaron), Cea mai bună imagine şi Cel mai bun film într-o limbă străină.

Pentru prima dată nominalizat la BAFTA, Rami Malek a fost desemnat Cel mai bun actor în rol principal pentru portretizarea legendarului Freddie Mercury în „Bohemian Rhapsody“. Actorul egiptean i-a dedicat trofeul muzicianului, pe care l-a numit „cel mai grozav inadaptat pentru că a fost neclintit, neînfricat şi nu a acceptat niciun compromis“.

De asemenea, Spike Lee a câştigat primul său trofeu BAFTA la categoria Cel mai bun scenariu adaptat pentru „BlacKkKlansman“, în timp ce Bradley Cooper a primit premiul pentru Cea mai bună coloană sonoră din „A Star is Born“.

Marele perdant ai galei BAFTA 2019 a fost „First Man“, care a primit şapte nominalizări, la fel ca „Bohemian Rhapsody“, „Roma“ şi „A Star is Born“, însă nu a câştigat niciun premiu. De asemenea, „Cold War“, al lui Pawel Pawlikowski, nu a reuşit să traducă în victorie niciuna dintre cele patru nominalizări la BAFTA 2019. „Can You Ever Forgive Me?“, „Mary Queen of Scots“, „Mary Poppins Returns“ şi „Stan & Ollie“, de asemene, au ratat toate cele trei nominalizări pe care le-a primit fiecare.

Cea de-a 72-a gală a premiilor BAFTA a fost prezentată pentru a doua oară consecutiv de actriţa Joanna Lumley, care nu a ratat şansa de a ironiza gala premiilor Oscar 2019, care nu va avea o gază: „Slavă Cerului că BAFTA chiar are o gazdă, dar suspectez că ar avea legătură cu faptul că nu am Twitter“.

Câştigători BAFTA 2018: Lista completă

Cel mai bun film „Roma“

„BlacKkKlansman“ „The Favourite“ „Green Book“ „A Star Is Born“ Cel mai bun film britanic „The Favourite“



„Beast“ „Bohemian Rhapsody“ „McQueen“ „Stan & Ollie“ „You were never really here“

Cel mai bun regizor Alfonso Cuarón, „Roma“

Spike Lee, „BlacKkKlansman“ Pawel Pawlikowski, „Cold War“ Yorgos Lanthimos, „The Favourite“ Bradley Cooper, „A Star Is Born“

Cea mai bună actriţă în rol principal Olivia Colman, „The Favourite“

Glenn Close, „The Wife“ Lady Gaga, „A Star Is Born“ Mellisa McCarthy, „Can You Ever Forgive Me?“ Viola Davis, „Widows“ Cel mai bun actor în rol principal Rami Malek, „Bohemian Rhapsody“

Bradley Cooper, „A Star Is Born“ Christian Bale, „Vice“ Steve Coogan, „Stan & Ollie“ Viggo Mortensen, „Green Book“ Cea mai bună actriţă în rol secundar Rachel Weisz, „The Favourite“

Amy Adams, „Vice“ Claire Foy, „First Man“ Emma Stone „The Favourite“ Margot Robbie, „Mary Queen of Scots“ Cel mai bun actor în rol secundar Mahershala Ali, „Green Book“

Adam Driver, „BlacKkKlansman“ Richard E. Grant, „Can You Ever Forgive Me?“ Sam Rockwell, „Vice“ Timothee Chalamet, „Beautiful Boy“

Cel mai bun debut al unui regizor, producător sau scenarist britanic „Beast“ - Michael Pearce (scenarist/regizor), Lauren Dark (producător)

„Apostasy“ - Daniel Kokotajlo (scenarist/regizor) „A Cambodian Spring“ - Chris Kelly (scenarist/regizor/producător) „Pili“ - Leanne Welham (scenarist/regizor), Sophie Harman (producător) „Ray & Liz“ - Richard Billingham (scenarist/regizor), Jacqui Davies (producător) Cel mai bun film străin „Roma“

„Capernaum“ „Cold War“ „Dogman“ „Shoplifters“ Cel mai bun documentar „Free Solo“ „McQueen“ „RBG“ „They Shall Not Grow Old“ „Three Identical Strangers“ Cea mai bună animaţie „Spider-Man: Into The Spider-Verse“

„Incredibles 2“ „Isle of Dogs“ Cel mai bun scenariu original „The Favourite“

„Cold War“ „Green Book“ „Roma“ „Vice“ Cel mai bun scenariu adaptat „BlacKkKlansman“ „Can You Ever Forgive Me?“ „First Man“ „If Beale Street Could Talk“ „A Star Is Born“ Cea mai bună coloană sonoră „A Star Is Born“

„BlacKkKlansman“ „If Beale Street Could Talk“ „Isle of Dogs“ „Mary Poppins Returns“ Cea mai bună imagine „Roma“

„Bohemian Rhapsody“ „Cold War“ „The Favourite“ „First Man“ Cel mai bun montaj „Vice“

„Bohemian Rhapsody“ „The Favourite“ „First Man“ „Roma“ Cea mai bună scenografie „The Favourite“

„Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald“ „First Man“ „Mary Poppins Returns“ „Roma“ Cele mai bune costume „The Favourite“

„The Ballad of Buster Scruggs“ „Bohemian Rhapsody“ „Mary Poppins Returns“ „Mary Queen of Scots“ Cel mai bun make up & hair „The Favourite“

„Bohemian Rhapsody“ „Mary Queen of Scots“ „Stan & Ollie“ „Vice“ Cel mai bun sunet „Bohemian Rhapsody“ „First Man“ „Mission: Impossible - Fallout“ „A Quiet Place“ „A Star Is Born“ Cele mai bune efecte vizuale „Black Panther“

„Avengers: Infinity War“ „Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald“ „First Man“ „Ready Player One“ Cel mai bun scurtmetraj de animaţie britanic „Roughhouse“

„I'm OK“ „Marfa“ Cel mai bun scurtmetraj britanic „73 Cows“ „Bachelor“ „The Blue Door“ „The Field“ „Wale“ EE Rising Star (alegerea publicului) Letitia Wright

Barry Keoghan Cynthia Erivo Jessie Buckley Lakeith Stanfield

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: