Câştigători Zmeura de Aur 2019: o actriţă nominalizată la Oscar 2019 şi Donald Trump, desemnaţi cei mai slabi actori. Care e cel mai prost film

Will Ferrell şi John C. Reilly joacă rolurile principale în „Holmes & Watson“

Comedia cu Will Ferrell şi John C. Reilly în rolurile principale, „Holmes & Watson“, a fost marele „câştigător“ al galei Zmeura de Aur 2019, cu patru trofee – Cel mai prost film, Cel mai prost remake, Cel mai prost actor în rol secundar (Reilly) şi Cel mai prost regizor (Etan Cohen), potrivit USA Today.

Un alt câştigător sau pierzător, depinde de perspectivă, este chiar preşedintele Donald Trump, care a fost desemnat Cel mai prost actor în rol principal pentru imaginile de arhivă din două documentare – „Death of a Nation“ (Dinesh D’Souza) şi „Fahrenheit 11/9“ (Michael Moore). Soţia sa, Melania Trump, a fost de asemenea nominalizată, însă nu a înscris „victoria“.

Surprinzător, Melissa McCarthy a fost desemnată Cea mai proastă actriţă în rol principal, pentru rolurile din „The Happytime Murders“ şi „Life of the Party“, însă a primit şi un trofeu „redeemer“, având în vedere că este nominalizată la Oscar 2019 pentru interpretarea din „Can You Ever Forgive Me?“.

Premiile Zmeura de Aur, care valorează fiecare doar 5 dolari şi au formă de zmeură aurie, aşezată pe o rolă de film de 8 mm, au fost create în 1980, la iniţiativa lui John Wilson, un cinefil împătimit, ca „antidot“ la frenezia care cuprinde Hollywoodul în sezonul premiilor cinematografice, ce culminează în fiecare an cu gala premiilor Oscar, motiv pentru care detestatele trofee sunt oferite chiar cu o zi înainte de Oscaruri.

Cel mai prost film

„Holmes & Watson“ - CÂŞTIGĂTOR

„Gotti“

„The Happytime Murders“

„Robin Hood“

„Winchester“

Cea mai proastă actriţă în rol principal

Melissa McCarthy, „The Happytime Murders“ şi „Life of the Party“ - CÂŞTIGĂTOR

Jennifer Garner, „Peppermint“

Amber Heard, „London Fields“

Helen Mirren, „Winchester“

Amanda Seyfried, „The Clapper“

Cel mai prost actor în rol principal

Donald J. Trump (propriul rol), „Death of a Nation“ şi „Fahrenheit 11/9“ - CÂŞTIGĂTOR

Johnny Depp (vocea), „Sherlock Gnomes“

Will Ferrell, „Holmes & Watson“

John Travolta, „Gotti“

Bruce Willis, „Death Wish“

Cel mai prost actor în rol secundar

John C. Reilly, „Holmes & Watson“ - CÂŞTIGĂTOR

Jamie Foxx, „Robin Hood“

Ludacris (voice), „Show Dogs“

Joel McHale, „Happytime Murders“

Justice Smith, „Jurassic World: Fallen Kingdom“

Cea mai proastă actriţă în rol secundar

Kellyanne Conway (propriul rol), „Fahrenheit 11/9“ - CÂŞTIGĂTOR

Marcia Gay Harden, „Fifty Shades Freed“

Kelly Preston, „Gotti“

Jaz Sinclair, „Slender Man“

Melania Trump (propriul rol), „Fahrenheit 11/9“

Cel mai prost combo

Donald J. Trump şi meschinăria lui („Death of a Nation“, „Fahrenheit 11/9“) - CÂŞTIGĂTOR

Oricare doi actori sau două păpuşi, mai ales în acele scene de sex bizare din „Happytime Murders“

Johnny Depp şi apusul rapid al carierei sale, „Sherlock Gnomes“

Will Ferrell şi John C. Reilly, care îşi bat joc de două dintre cele mai îndrăgite personaje în „Holmes & Watson“

Kelly Preston şi John Travolta în „Gotti“

Cel mai prost remake sau sequel

„Holmes & Watson“ - CÂŞTIGĂTOR

„Death of a Nation“ (remake al „Hillary’s America“)

„Death Wish“

„The Meg“

„Robin Hood“

Cel mai prost regizor

Etan Cohen, „Holmes & Watson“ - CÂŞTIGĂTOR

Kevin Connolly, „Gotti“

James Foley, „Fifty Shades Freed“

Brian Henson, „Happytime Murders“

The Spierig Brothers (Michael and Peter), „Winchester“

Cel mai prost scenariu

„Fifty Shades Freed“ - CÂŞTIGĂTOR

„Death of a Nation“

„Gotti“

„Happytime Murders“

„Winchester“

