Cariera lui Kevin Spacey pare să se fi încheiat. Primul film după scandalul sexual, un dezastru la box office

„Billionaire Boys Club“, care a avut un buget de producţie de 15 milioane de dolari, a avut încasări de doar 126 de dolari în ziua debutului, vineri, potrivit The Hollywood Reporter. Sâmbătă, s-au mai vândut bilete în valoare de 162 de dolari, iar luni dimineaţă încasările totale erau de 425 de dolari. Specialiştii spun că e foarte greu ca filmul să depăşească în acest ritm pragul de 1.000 de dolari, o sumă infimă pentru un astfel de proiect. În comparaţie, „Baby Driver“, lansat în 2017 cu Spacey în rol principal, a avut încasări de peste 20 de milioane de dolari doar în weekendul de debut.

În ciuda faptului că din distribuţie fac parte şi nume mari, precum Ansel Elgort şi Taron Egerton, filmul a fost proiectat doar în zece oraşe americane.

Lungmetrajul regizat de James Cox a fost filmat înainte de a ieşi la iveală mărturiile mai multor personae care susţin că au fost agresate sexual de Kevin Spacey. Iniţial, lansarea a fost pusă sub semnul întrebării, mai ales după ce Netflix a încheiat colaborarea cu starul din „House of Cards“, iar regizorul Ridley Scott a decis să-l înlocuiască în filmul „All the Money in the World“ cu Christopher Plummer, chiar dacă a fost nevoit să filmeze din nou mare parte din scene.

În cele din urmă, distribuitorul Vertical Entertainment a anunţat că a decis să meargă mai departe cu lansarea, precizând că nu a fost o decizie uşoară şi nici insensibilă. „Sperăm că aceste acuzaţii dureroase legate de comportamentul unei persoane – despre care nu ştiam nimic în momentul în care am filmat şi care joacă un rol minor – nu vor afecta lansarea filmului. Sperăm că acuzaţiile reprobabile ce vizează trecutul unui om nu vor costa toată echipa şi distribuţia acestui proiect. Nu tolerăm hărţuirea sexuală şi susţinem pe deplin victimele acesteia. Decizia de a lansat acest film în cinema nu a fost una uşoară şi nici insensibilă, însă am considerat că trebuie să le oferim şansa celor implicaţi să se bucure de munca depusă“, au transmis reprezentanţii companiei.

Drama „Billionaire Boys Club“ se bazează pe povestea reală a clubului social cu acelaşi nume care a făcut valuri în California în anii ’80, când s-a aflat că grupul funcţiona după schema Ponzi. Kevin Spacey îl interpretează pe Ron Levi, un artist care a înşelat celebrul club cu 4 milioane de dolari şi care, în cele din urmă, ar fi fost asasinat, crimă pentru care Joe Hunt, fondatorul Billionaire Boys Club a fost condamnat la închisoare pe viaţă.

Întreaga poveste aici. Amintim că, în octombrie 2017, actorul Anthony Rapp (46 de ani), cunoscut pentru rolul din „Star Trek: Discovery“, a povestit cum Kevin Spacey i-a făcut avansuri sexuale când avea 14 ani, spunând că acel incident i-a marcat existenţa. La scurt timp, Spacey a publicat un mesaj pe Twitter în care i-a cerut iertare, precizând însă că nu-şi aminteşte cu exactitate ce s-a întâmplat în acea noapte, având în vedere că era sub influenţa alcoolului şi că au trecut 30 de ani de atunci.

Ulterior, mai mulţi bărbaţi, printre care actorul mexican Roberto Cavazos şi regizorul american Tony Montana, dar şi 20 de angajaţi ai prestigiosului teatru Old Vic din Londra, unde Kevin Spacey a fost director artistic timp de 11 ani, l-au acuzat pe starul american de comportament inadecvat. În luna iulie 2018, numărul plângerilor depuse pe numele lui Spacey investigate de poliţia londoneză a ajuns la şase.