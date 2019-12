Care sunt cele mai bune filme şi seriale ale anului 2019: topul întocmit de American Film Institute

American Film Institute a ales top 10 cele mai bune lungmetraje şi seriale TV ale anului 2019.

Selecţia, din care fac parte filme semnate de Sam Mendes, Martin Scorsese, Quentin Tarantino şi Clint Eastwood şi seriale ca „The Crown“ şi „Game of Thrones“, a fost făcută de două jurii alcătuite din membri ai AFI, artişti şi critici, scrie news.ro.

Trofeele vor fi acordate pe 3 ianuarie, la Los Angeles.





Cele mai bune filme ale anului 2019, în ordine alfabetică:

„1917“, de Sam Mendes

„The Farewell“, de Lulu Wang

„The Irishman“, de Martin Scorsese

„Jojo Rabbit“, de Taika Waititi

„Joker“, de Todd Phillips

„Knives Out“, de Rian Johnson

„Little Women“, de Greta Gerwig

„Mariage Story“, Noah Baumbach

„Once Upon a Time... in Hollywood“, de Quentin Tarantino

„Richard Jewell“, de Clint Eastwood

„Parasite“, al sud-coreeanului Bong Joon-ho, recompensat anul acesta cu Palme d'Or, va primi trofeul special.

În ceea ce priveşte cele mai bune seriale, lista este formată din: „Chernobyl“, „The Crown“, „Fosse/Verdon“, „Game of Thrones“, „Pose“, „Succession“, „Unbelievable“, „Veep“, „Watchman“ şi „When They See Us“.

Premiul special la această categorie revine producţiei „Fleabag“.