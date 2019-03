„Captain Marvel“, cel mai bun debut al unui film cu o protagonistă. Încasări uriaşe la nivel global VIDEO

Astfel, cu un total de 455 de milioane de dolari, el a întrecut „Beauty and the Beast“, care a generat în primul weekend 357 de milioane de dolari.

„Captain Marvel“ a depăşit şi încasările generate la lansare de „Wonder Woman“, de 103 milioane de dolari în box office-ul nord-american.

Pelicula cu supereroi, regizată de Anna Boden şi Ryan Fleck, a înregistrat şi al doilea cel mai bun weekend de debut pentru o adaptare după benzi desenate, după „Avengers: Infinity War“ (670 de milioane de dolari).

Acţiunea noului film „Captain Marvel“ are loc în 1995, când Carol Danvers (Brie Larson), fost pilot în U.S. Air Force, devine unul dintre cei mai puternici eroi ai galaxiei. După un stagiu de pregătire în Starforce, o unitate militară de elită de pe planeta Kree, Carol se întoarce pe Pământ, cu o mulţime de întrebări fără răspuns despre trecutul şi identitatea ei.

Pe numele real Brianne Sidonie Desaulniers, Brie Larson s-a născut în Sacramento, California, într-o familie de medici, şi a studiat actoria de la vârsta de şase ani, devenind astfel cea mai mică studentă de la American Conservatory Theater. În emisiunea „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“, actriţa a dezvăluit că şi-a schimbat numele pentru că cel original era mult prea greu de pronunţat, iar ca sursă de inspiraţie a avut-o pe Kirsten Larson, o păpuşă americană pe care a primit-o în copilărie.

Larson şi-a început cariera ca invitat în show-uri de televiziune, debutul având loc în „The Tonight Show with Jay Lenno“ din 1998. Primul rol major l-a avut în sitcomul „Raising Dad“, din 2001, când a primit o nominalizare la Young Artist Award. În 2003, Brie Larson a pătruns în industria cinematografiei odată cu distribuirea în filmul Disney „Right on Track“, ulterior jucând în „13 Going on 30“ şi „Sleepover“, ambele apărute în 2004.

Un an mai târziu, Larson îşi schimbă temporar direcţia artistică şi lansează primul album, „Finally Out of P.E.“. Revine la actorie cu o partitură în comedia „Hoot“ (2006), pentru care a fost apreciată şi care a adus-o în atenţia publicului larg. Au urmat roluri în „Tanner Hall“ (2009), „Greenberg“ (2010), „Scott Pilgrim vs. the World“ (2010) şi „21 Jump Street“ (2012).

În anul 2013, Larson a atras din nou atenţia pentru rolul din drama-indie „Short Term 12“, fiind nominalizată la premiile Independent Spirit şi Critic's Choice. De asemenea, Brie Larson şi-a îndreptat atenţia şi către regie, semnând două scurtmetraje – „Weighting“ (2011) şi „The Arm“ (2012).

Este cunoscută şi pentru rolurile din „O tipă... dezastru/ Trainwreck“ (2015) şi „Jucătorul/ The Gambler“ (2014), iar rolul unei mame sechestrate ş abuzate din drama „Room“ (2015) i-a adus prima statuetă Oscar la categoria Cea mai bună actriţă în rol principal.