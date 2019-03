Când apare în România „The Man Who Killed Don Quixote“, la care Terry Gilliam a lucrat aproape 30 de ani VIDEO

Producţia a durat aproape 30 de ani din cauza unor probleme financiare, tehnice şi legate de actorii din rolurile principale, obligându-l pe Terry Gilliam să trăiască o adevărată odisee.

„Omul care l-a ucis pe Don Quijote“ a fost văzut prima oară la TIFF, anul trecut, iar în 27 martie va avea avanpremiera la Cinema Muzeul Ţăranului.

Filmul va intra în cinematografe pe 29 martie.

Poveste clasică în care fantezia şi aventura se iau la întrecere în cadre picturale acompaniate de comic de situaţie şi de caracter, „Omul care l-a ucis pe Don Quijote“ îşi are punctul de pornire în romanul lui Cervantes.

Filmat în mai multe locuri exotice din Spania, Portugalia şi Insulele Canare - lungmetrajul îl prezintă pe Toby (Adam Driver), un publicitar sarcastic, prins subit în fanteziile unui bătrân cizmar spaniol care se crede Don Quijote (Jonathan Pryce).

De-a lungul aventurilor suprarealiste şi deosebit de comice pe care ajung să le trăiască împreună, Toby începe să nu mai distingă între vis şi realitate. Totuşi, va fi nevoit să-şi asume efectele tragice pe care un film regizat de el în tinereţe le-a avut asupra unui sătuc spaniol.

Jonathan Pryce în „The Man Who Killed Don Quixote“

„Don Quijote e un visător, un idealist şi un romantic care se încăpăţânează să nu accepte limitările realităţii, care mărşăluieşte indiferent de obstacole, aşa cum am făcut şi noi. A durat atât de mult încât ideea că am chiar terminat filmările mi se pare suprarealistă“, spunea Gilliam într-un mesaj public.

Alături de Adam Driver şi de Jonathan Pryce, îi veţi putea vedea pe Joana Ribeiro, Olga Kurylenko, Stellan Skarsgard.

Terry Gilliam, considerat unul dintre cei mai îndrăzneţi regizori ai timpurilor noastre este apreciat la nivel internaţional pentru producţii ca: Monty Python and The Holy Grail, Brazil, The Fisher King, Twelve Monkeys, Fear and Loathing in Las Vegas, The Imaginarium of Doctor Parnassus.

