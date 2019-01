Ben Affleck renunţă la rolul lui Batman. Care sunt motivele şi ce mesaj a transmis actorul

După ce l-a interpretat pe Batman în trei filme – „Batman v Superman“, „Suicide Squad“ şi „Justice League“ -, Ben Affleck îi cedează locul unui actor mai tânăr pentru viitorul film consacrat supereroului, scris, regizat şi coprodus de Matt Reeves.





El a confirmat că va privi filmul ca spectator, potrivit Deadline, citat de News.ro

Mai mult, studioul Warner Bros. a anunţat şi data oficială de lansare: 25 iunie 2021. „Sunt emoţionat să văd «The Batman» în vara lui 2021 şi să văd cum viziunea lui Matt Reeves devine realitate“, a scris actorul pe Twitter.

Excited for #TheBatman in Summer 2021 and to see @MattReevesLA vision come to life. https://t.co/GNgyJroMIO — Ben Affleck (@BenAffleck) January 31, 2019

Matt Reeves şi-a atras simpatia în branşă după ce a semnat regia filmelor „Planeta maimuţelor: Revoluţie/ Dawn of the Planet of the Apes“ şi urmarea „Planeta maimuţelor: Războiul/ War for the Planet of the Apes“.