Au fost dezvăluite primele imagini din scurtmetrajul lui Almodóvar cu Tilda Swinton în rol principal VIDEO

„The Human Voice“, primul proiect în limba engleză al cineastului spaniol Pedro Almodóvar, a fost inclus în selecţia Festivalului de Film de la Veneţia, unde va fi prezentat în afara competiţiei.

Filmul este produs de cei doi fraţi prin compania El Deseo.

Este o adaptare de 30 de minute a piesei de teatru „Vocea umană/ La Voix humaine“ a lui Jean Cocteau. Acţiunea piesei are loc în Paris. În centru se află o femeie şi ultima conversaţie telefonică pe care o are cu bărbatul cu care are o relaţie de cinci ani, care se va căsători cu o alta ziua următoare.

Piesa de teatru îl influenţează pe cineast de mai multă vreme, incluzând-o în lungmetrajul „La ley del deseo“ (1987), cu Carmen Maura în rol principal. Şi-a pus amprenta şi asupra „Mujeres al borde de un ataque de «nervios»“ (1988), primul său lungmetraj nominalizat la Oscar, cu aceeaşi Carmen Maura în rol principal.

Acest scurtmetraj a fost filmat şi montat „în timp record“ de Almodóvar, chiar după ridicarea carantinei.

Tilda Swinton va primi anul acesta, la Veneţia, trofeul Leul de Aur pentru întreaga activitate. Este aşteptat ca şi ea şi Almodóvar, care a primit anul trecut premiul onorific, să fie prezenţi la festival.

Cea de-a 77-a ediţie a Festivalului de Film de la Veneţia va avea loc între 2 şi 12 septembrie.