Astra Film Festival 2020 şi-a ales câştigătorii ediţiei Open Air. Astra Film Online, între 16-25 octombrie

Premiul pentru Cel mai bun film, secţiunea Competiţie România, a revenit producţiei „Josefin&Florin“ (Ellen Fiske, Joanna Karlberg – Suedia, 2019).

La aceeaşi categorie, Juriul a acordat şi o Menţiune specială filmului „Aşteptaţi răspunsul operatorului“ (Pavel Cuzuioc, Austria, 2020).

Premiul pentru Regie, secţiunea Competiţie România, a fost adjudecat de Adrian Pîrvu şi Helena Maksyom („Totul nu va fi bine“, România Ucraina 2020), iar Andrei Dăscălescu („Tatăl nostru“) a câştigat Premiul Publicului.

Festivalului Internaţional Astra Film i-a fost acordat şi în acest an Înaltul Patronaj al Administraţiei Prezidenţiale. Evenimentul a avut loc în prezenţa ministrului Culturii, Bogdan Gheorghiu.

Gala de Decernare a Premiilor a avut loc pe spectaculoasa Scenă Lac din Muzeul Astra, unde valurile AFF, care i-au purtat pe spectatori, în debutul festivalului, la vizionări de film din bărci care plutesc pe lac, s-au întors la mal, în mod simbolic, pe muzica lui Adrian Naidin. Juriul Festivalului a fost alcătuit din Oana Giurgiu, Ştefan Dobroiu şi Steve Rickinson, iar spectatorii au ales câştigătorul Premiului Publicului.

După Gala de Decernare a Premiilor, peste 400 de cadre medicale din Sibiu au participat la o proiecţie specială a filmului „Transalpina, Drumul Regilor“, de Dumitru Budrala, care a fost dedicată de Astra Film Festival 2020, în semn de mulţumire şi preţuire pentru cei care se află în prima linie a luptei împotriva COVID-19.

Cel mai bun film, secţiunea Competiţie România - Josefin&Florin (Suedia, 2019)

„Reprezentând în paralel drumul către maturizare şi calea către asumarea unei vieţi în doi, filmul Josefin & Florin îşi introduce spectatorii într-o lume în egală măsură onestă şi vulnerabilă. În încercarea de a-şi construi o viaţă simplă împreună, acest cuplu neverosimil ilustrează povestea universală a maturizării şi, în acelaşi timp, ne face martorii unei relaţii cât se poate de moderne“, se arată în motivaţia Juriului.

„Suntem foarte fericite că am primit acest premiu. Nu doar fiindcă este prima noastră recunoaştere internaţională, ci şi pentru că iubim România“, a fost mesajul transmis prin Skype de regizoarele suedeze Ellen Fiske şi Joanna Karlberg.

Menţiune specială a juriului, secţiunea Competiţie România - „Aşteptaţi răspunsul operatorului“

„O călătorie antropologică din care rezultă o varietate de instantanee ale societăţii de azi - una în care obiceiuri şi interese pe care le împărtăşim cu toţii sunt prezentate pe fondul contrastant al deprecierii comunicării între oameni”, este motivaţia Juriului la acordarea unei Menţiuni speciale la categoria Cel mai bun film din secţiunea Competiţie România. Laureat, filmul „Aşteptaţi răspunsul operatorului“ (Pavel Cuzuioc, Austria – 2020).

„Îmi pare bine că filmul a fost selectat şi proiectat la Astra Film Festival, îmi pare rău că nu am putut ajunge la Sibiu, iar acum mă bucur că filmul a luat o Menţiune specială din partea juriului. Orice premiu înseamnă o motivaţie şi o confirmare“, a declarat regizorul Pavel Cuzuioc într-o înregistrare proiectată pe ecranul amplasat pe Scena Lac.

Premiul pentru Regie, secţiunea Competiţie România - Adrian Pîrvu şi Helena Maksyom

Adrian Pîrvu şi Helena Maksyom au realizat un film-călătorie („Totul nu va fi bine“ – România, Ucraina, 2020), „o perspectivă îndrăzneaţă asupra vieţii, pe care autorul o realizează apelând cu abilitate la mijloace minimaliste“, după cum arată Juriul. Proiectul acestui film a făcut parte dintr-un program dezvoltat la Astra Film Festival în anul 2017.

„Se spune că fără creaţie nu există progres. Ne vom strădui să creăm ceva nou şi să întâlnim, poate, la Astra Film Festival, la o ediţie viitoare, să verificăm împreună dacă am făcut progrese“, au arătat cei doi realizatori ai filmului într-un mesaj video. Ei au mărturisit de asemenea că şi-ar fi dorit mult să fie la Sibiu, să poată vedea cu ochii lor reacţia publicului.

Premiu Publicului, secţiunea Competiţie România – „Tatăl nostru“

Publicul a votat un film emoţionant, care a încercat să răspundă la întrebarea „Cum te pregăteşti să fii un tată bun dacă nu ai avut unul?“. Filmul „Tatăl nostru“ (2020, România), realizat de Andrei Dăscălescu, este despre un viitor tată care pleacă să-şi caute tatăl înstrăinat şi devenit între timp călugăr pe muntele Athos.

„În ceea ce mă priveşte, mă gândesc foarte mult la public atunci când lucrez la un film, iar faptul că primesc Premiul Publicului este pentru mine cea mai mare distincţie“, a declarat regizorul Andrei Dăscălescu.

Motivaţia Juriului pentru premiile acordate, aici: https://www.astrafilm.ro/premiile-astra-film-festival-open-air-2020/

Dumitru Budrala: „Pentru mine, acest loc este centrul lumii“

Ediţia a 27-a Astra Film Festival s-a desfăşurat în acest an în condiţii speciale, din cauza pandemiei de COVID-19, motiv pentru care organizatorii au fost nevoiţi să reinventeze şi au oferit publicului o experienţă memorabilă, lucru apreciat de spectatori şi de invitaţii festivalului. Totul a fost posibil datorită unei selecţii de înaltă clasă a filmelor (au fost selectate 50 de filme din 3.000 propuse) şi pasiunii cu care a fost organizat festivalul.

Astra Film Festival s-a desfăşurat cu respectarea tuturor regulilor impuse de pandemia de COVID-19, în 8 locaţii: Scena Lac, Târgul de ţară, Între Mori de Vânt, Pavilionul de Joc, Amfiteatru Digital şi Casele de demult (toate aflate în interiorul Pădurii Dumbrava – Muzeul Astra), respectiv la Terasa cu flori – Centrul Cultural „Ion Besoiu” şi în Piaţa Mică din centrul istoric al Sibiului.

În cadrul Galei de Decernare a premiilor, Astra Film Festival a primit Înalt Patronajul Preşedintelui României, care a fost înmânat de consilierul prezidenţial Sergiu Nistor: „Preşedintele apreciază ca acest festival este o continuă luptă împotriva pandemiei de alienare şi lipsă de solidaritate. Faptul că acest festival există ne dă speranţe. Vă dorim să aveţi energia necesară pentru ediţia de anul viitor“, a declarat consilierul prezidenţial.

De asemenea, directorul fondator al Astra Film Festival, Dumitru Budrala, a primit distincţia de Cetăţean de Onoare al Sibiului, distincţie care a fost înmânată de doamna Christine Manta-Klemens.

„Mulţumesc cu recunoştinţă pentru distincţii şi aprecieri. După 27 de ani, Astra Film Festival a devenit un lucru firesc. Pentru mine, acest loc este centrul lumii”, a mărturisit Dumitru Budrala, directorul-fondator al festivalului.

La eveniment a fost prezent şi ministrul Culturii.

„Sibiul a înţeles de mult timp importanţa pe care o are viaţa culturală pentru un oraş, iar Astra Film Festival este un eveniment cultural cu o mare tradiţie, care începe în anul 1993, şi care devine an de an din ce în ce mai prestigios pe plan internaţional“, a declarat Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii.

„Ceea ce a făcut Astra Film Festival în acest an este cel mai amplu program cultural derulat vreodată la muzeul nostru”, a adăugat Ciprian Ştefan, directorul Muzeului Astra.

Astra Film Festival 2020 va continua în perioada 16-25 octombrie pe platforma festivalului. Festivalul este organizat de Astra Film, CNM Astra şi Fundaţia Astra Film, cu sprijinul Consiliul Judeţean Sibiu, al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, al Centrului Naţional al Cinematografiei, al Consulatului Republicii Federale Germania la Sibiu şi al Uniunii Cineaştilor. Evenimentul este cofinanţat de Consiliul Local Sibiu prin Primăria Municipiului Sibiu şi de Uniunea Europeană prin Programul Europa Creativă.