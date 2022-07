Amazon a prezentat la Comic-Con serialul inspirat din „Lord of the Rings” - VIDEO

Ambiţioasa adaptare a universului creat de J.R.R. Tolkien în romanele sale a început atunci când Amazon Prime a cumpărat drepturile pentru 250 de milioane de dolari acum cinci ani.

Pasionaţii prezenţi la Comic-Con, mulţi făcând coadă toată noaptea pentru a-şi asigura un loc în sală, au putut vedea în exclusivitate fragmente din primul sezon al „Lord of the Rings: The Rings of Power”, precum şi interviuri cu realizatorii serialului şi aproape 20 de actori.

„În calitate de fani, spectatori şi îndrăgostiţi de Pământul de Mijloc şi de Tolkien, nu am vrut să facem ceva paralel sau un serial derivat”, a spus co-creatorul serialului Patrick McKay.

Se zvoneşte că Amazon a bugetat peste 1 miliard de dolari pentru cele cinci sezoane programate ale „Rings of Power”, fiecare având câte zece ore.

Primul sezon, care va fi difuzat începând din 2 septembrie, „reintroduce” lumea Pământului de Mijloc, subliniază Patrick McKay.

Vor fi versiuni întinerite ale lui Galadriel şi Elrond (Morfydd Clark şi Robert Aramayo).

Acţiunea serialului are loc cu 4.000 de ani înainte de trilogiea filmată de Peter Jackson.

Mai precis, „Rings of Power” este plasat în „The Second Age”, o perioadă istorică fictivă a universului inventat de Tolkien şi despre care a oferit relativ puţine detalii.

Se crede că acest serial este o obsesie personală a lui Jeff Bezos, fondatorul multimiliardar al Amazon. Este, mai presus de toate, cea mai spectaculoasă lovitură pe care a lansat-o vreodată grupul în „războiul streamingului”, care îl confruntă cu principalii săi concurenţi Netflix şi Disney+.

O mare parte din bugetul serialului a fost dedicat construirii de decoruri şi costume ieşite din comun, care i-au uimit pe fanii adunaţi la San Diego.

Chiar dacă intriga rămâne confidenţială, fragmentele difuzate vineri reprezintă în special insula Numenor, ale cărei detalii proiectate pe un ecran gigant au stârnit strigăte de admiraţie din partea spectatorilor.

„Am construit un oraş întreg cu mai multe case şi un întreg debarcader, este ceva nebunesc şi gigantic”, a spus Patrick McKay.

Unele imagini au dezvăluit un regat pitic şi prima apariţie a uneia în saga sau un grup de elfi înlănţuiţi şi puşi la munci forţate de oribilele orce.

Serialul va trebui să concureze, ca popularitate şi audienţă, cu seria spin-off „Game of Thrones”, „House of the Dragon”, care va fi prezentată sâmbătă la Comic-Con de HBO.

Este pentru prima dată în trei ani când festivalul dedicat fanteziei sub toate formele sale se desfăşoară fizic, după două ediţii virtuale din cauza pandemiei.

Apreciatul serial de la AMC „The Walking Dead” a confirmat vineri că ultimul său sezon va fi lansat pe 2 octombrie şi că actorul Andrew Lincoln va relua rolul lui Rick Grimes pentru o miniserie „anul viitor".

Disney va închide evenimentul sâmbătă, prezentându-şi viitoarele producţii şi mulţi fani speră să descopere imagini cu următorul film Marvel dedicat super-eroului Black Panther, „Wakanda Forever”.