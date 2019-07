„Aladdin“, al treilea film Disney care a depăşit anul acesta pragul de 1 miliard de dolari încasări

„Alladin“ este al 41-a film din istorie care a generat încasări de peste 1 miliard de dolari, potrivit screendaily.com, citat de News.ro

Totodată, este al doilea film care a depăşit săptămâna aceasta pragul de 1 miliard de dolari, după „Spider-Man: Far From Home“ (Sony).

Cea mai importantă piaţă internaţională pentru filmul lui Ritchie a fost Japonia, unde a generat încasări de 98,8 milioane de dolari de la premiera din 7 iunie. La nivel nord-american, filmul a generat încasări de 343,1 milioane de dolari.

Producţia lansată pe 24 mai se alătură „Beauty and the Beast“ (2017), „Alice in Wonderland“ (2016), „Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest“ (2006) şi „Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides“ (2011).

Până în prezent, filmul lui Ritchie care a generat cele mai mari încasări a fost „Sherlock Holmes: A Game Of Shadows“ (2011), cu 535,7 milioane de dolari. Pentru Smith, cel mai de succes a fost „Independence Day“ (1996), cu 817,4 milioane de dolari.

Anul acesta, Disney s-a impus cu „Avengers: Endgame“ (2,79 miliarde de dolari) şi „Captain Marvel“ (1,12 miliarde de dolari).

Studiourile se aşteaptă ca şi alte producţii să depăşească suma de 1 miliard de dolari încasări. Între ele, „The Lion King“, care a generat până în prezent 713,7 milioane de dolari, iar „Frozen 2“ şi „Star Wars: The Rise Of Skywalker“ urmează să fie lansate în noiembrie-decembrie.

