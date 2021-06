Actriţa Rachel Zegler va fi Albă ca Zăpada în remake-ul pregătit de Disney​

Zegler, care urmează să joace şi în continuarea „Shazam”, şi-a manifestat entuziasmul pe contul său de Twitter, unde a publicat şi un video în care apare alături de prinţesa Disney într-un pac de distracţii: „Avem multe de povestit”.

homegirl we have LOTS to catch up on pic.twitter.com/gtNsrpITm0 — rachel zegler (she/her/hers) (@rachelzegler) June 22, 2021

Marc Webb, care a mai semnat „500 Days of Summer” şi „The Amazing Spider-Man”, va regiza filmul live-action, care nu are încă un titlu. Producţia este aşteptat să înceapă în 2022.

„Abilităţile vocale extraordinare ale lui Rachel sunt doar o parte din talentul ei. Puterea, inteligenţa şi optimismul vor deveni parte integrantă a redescoperirii bucuriei în povestea clasică a Disney”, a transmis el.

Disney dezvoltă remake-ul „Snow White” din 2016. După cum a fost anunţat anterior, Marc Platt va fi producător, iar Benj Pasek şi Justin Paul, care au lucrat pentru „La La Land”, „The Greatest Showman” şi „Dear Evan Hansen”, au fost aleşi să compună muzica pentru film. Printre cântecele din desenul animat original care vor fi păstrate se numără „Heigh-Ho”, „Someday My Prince Will Come” şi „Whistle While You Work”.

„Albă ca zăpada şi cei şapte pitici/ Snow White and the Seven Dwarves”, bazat pe basmul fraţilor Grimm, a fost lansat în 1937 şi a fost primul lungmetraj animat al Disney. De atunci, povestea a fost adaptată în mai multe rânduri, inclusiv în 2012 - „Mirror Mirror”, cu Julia Roberts şi Lily Collins, şi „Snow White and the Huntsman”, cu Charlize Theron şi Kristen Stewart.

Disney mai pregăteşte versiuni live-action pentru „The Little Mermaid”, cu Halle Bailey în rolul Ariel, „Pinocchio”, cu Tom Hanks, şi „Lilo and Stitch”, regizat de Jon M. Chu, precum şi un prequel al „The Lion King” din 2019.