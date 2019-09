Actriţa Olimpia Melinte, strălucitoare la premiera din Madrid a filmului spaniol „Sordo“ FOTO VIDEO

Parte din distribuţia filmului „Sordo/The (Silent) War“, regizat de Alfonso Cortés-Cavanillas, actriţa originară din Iaşi a strălucit la premiera noului său proiect, fiind întâmpinată cu entuziasm de cei prezenţi.

Olimpia Melinte a ales pentru eveniment un costum alb cu motive argintii din noua colecţie M. Marquise.

Revenirea în Spania, unde a debutat în urmă cu cinci ani în rolul principal feminin din filmul „Cannibal (regia: Manuel Martín Cuenca), ce i-a adus o nominalizare la Premiile Goya, a fost plină de emoţii. Unul dintre cele mai aşteptate momente ale anului, premiera acestui western postbelic inspirat de benzi desenate, a fost un spectacol unic de imagine şi sunet, coloana sonoră fiind interpretată live de o celebră orchestră.

„Am avut parte de un public numeros şi foarte entuziasmat, s-a lăsat cu lacrimi si îmbrăţişări, cu multe cuvinte frumoase şi promisiuni de reîntoarcere la lucru împreună. Sunt extrem de recunoscătoare întregii echipe pentru dragostea şi prietenia cu care m-a primit. Muzica live din timpul filmului a fost un spectacol în sine, am trăit o experienţă unică în armonie perfectă cu publicul generos din cinematograf“, a declarat Olimpia Melinte.

Olimpia Melinte, la premiera din Madrid FOTO Guliver/Getty Images





Descris drept „un film epic care reuşeste să respire în fiecare plan” în care sunetul joacă un rol esenţial pentru că astfel „privitorul poate simţi cu fidelitate izolarea şi agonia protagonistului în evadarea sa“, „Sordo“ spune povestea urmăririi unui luptător din Maquis (guerrilla antifranquista) care şi-a pierdut auzul în timpul unei explozii. Olimpia Melinte joacă rolul unei asasine bolşevice care a fost angajată de armata spaniolă să-l vâneze pe Anselmo (Asier Etxeandia), personajul principal.

„Personajul meu, Darya Sergheievici Volkov, este lunetistă şi criminală de război. Ea este din Ucraina, dar a luptat şi pentru armata rusă. De la casting până la ultima zi de filmare, această producţie a fost o aventură minunată în care am construit primul meu rol care pare 100% negativ, fără nicio nuanţă de blândeţe sau compasiune pentru victimele mele, o adevărată provocare condusă cu măiestrie şi mult tact de regizorul nostru Alfonso Cortes Cavanillas. Au fost zile şi nopţi de filmare tensionate, prin munţi şi peşteri din Cantabria, călare sau pe jos, cu o echipă fantastică. Am lucrat cu unii dintre cei mai cunoscuţi şi iubiţi actori ai momentului din Spania ca Hugo Silva, Asier Etxeandia şi Marian Alvarez. Am învăţat să trag cu arma, să călăresc bine, şi mi-am creat, împreună cu un coach, un accent ucrainean pentru ca personajul meu să fie cât mai aproape de realitate. Sper să avem ocazia să vedem acest film şi în cinematografele româneşti“, a povestit actriţa.

Din distribuţia filmului fac parte unii dintre cei mai populari actori spanioli ai momentului: Asier Etxeandía, Aitor Luna, Hugo Silva, Marian Alvarez, Ruth Diaz şi Inmanol Arias.

