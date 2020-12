Actorul român Sebastian Stan, în rolul bateristului Tommy Lee într-o miniserie Hulu. Cine o va interpreta pe Pamela Anderson

Proiectul este axat pe relaţia tumultuoasă a starului trupei rock Mötley Crüe cu modelul şi actriţa Pamela Anderson.

Rob Siegel va fi scenaristul miniseriei de opt episoade, iar Seth Rogen şi Evan Goldberg îl vor produce prin Point Grey.

Craig Gillespie va fi regizor. La acest moment, Anderson şi Lee nu sunt implicaţi în proiect.

Sebastian Stan, în vârstă de 38 de ani, va fi văzut anul viitor în serialul „The Falcon and The Winter Soldier” al Disney+, în care va relua rolul din Universul Marvel. El a mai jucat în producţiile de televiziune „Kings” şi „Once Upon a Time”, dar şi în filmele „Captain America: The Winter Soldier”, „Captain America: Civil War”, „Avengers: Infinity War”, „The Devil All the Time” şi „Destroyer”.

Rolul din miniseria Hulu îl va readuce în echipă cu Gillespie, care a regizat „I, Tonya” (2017), nominalizat la Oscar.

Lily James, în vârstă de 31 de ani, a mai jucat în miniseria „War & Peace”, în lungmetrajele „Cinderella”, „Darkest Hour”, „Mamma Mia! Here We Go Again” şi „Rebecca”.