Academia Americană de Film nu va difuza în direct toate categoriile de premii la gala Oscar

În schimb, opt statuete vor fi acordate înaintea galei, înregistrate, şi incluse în show-ul difuzat în direct.

Premiile Oscar recunosc în total 23 de categorii, dar spectacolul a fost criticat pentru că este prea lung, iar ratingurile sale au înregistrat scăderi de audienţă în ultimii ani.

Premiile care vor fi înmânate mai devreme sunt pentru scurtmetraj documentar, montaj de film, machiaj şi coafură, coloană sonoră originală, design de producţie, scurtmetraj animat, scurtmetraj live action şi sunet.

Cea de-a 94-a ediţie a galei Oscar va fi difuzată de ABC, pe 27 martie, la Los Angeles. Actriţele Wanda Sykes, Amy Schumer şi Regina Hall vor fi gazdele ceremoniei.

Pentru prima dată în istoria galei, Academia a creat un premiu al publicului care va recompensa „cel mai popular film” al sezonului şi care va fi desemnat prin vot organizat pe Twitter.

Filmul „Power of the Dog”, regizat de Jane Campion, cu Benedict Cumberbatch în rol principal, a primit cele mai multe nominalizări, 12, pentru ediţia de anul acesta a premiilor Oscar. Este urmat de „Dune” cu 10 selecţii, „Belfast” şi „West Side Story” cu 7 fiecare, iar „Don't Look Up” a primit 4 selecţii.