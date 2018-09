A murit Burt Reynolds, actor, regizor şi sex simbol american. Acesta avea 82 de ani

Reynolds s-a luptat în ultimii ani cu mai multe probleme de sănătate. În 2013, reprezentantul actorului declara că acesta a fost în îngrijire intensivă într-un spital din Florida pentru tratamentul mai multor simptome, printre care gripă şi dezhidratare.

Înainte de asta, în 2010, Reynolds fusese eliberat dintr-un spital din Florida, managerul său spunând atunci că actorul a avut o „operaţie de by-pass planificată”, şi evitând să explice zvonurile cum că Reynolds a trebuit dus de urgenţă în sala de operaţii.

După ce a fost eliberat, actorul declara că n-a ştiut că arterele sale erau închise şi că a descoperit în urma unei vizite de rutină la doctor. „Medicul meu a spus că trebuie să fiu imediat supus unei operaţii de bypass. M-am dus acasă, m-am bărbierit iar a doua zi m-am operat”, declara Reynolds, citat de People.

În septembrie 2009, Reynolds s-a internat de bunăvoie pentru a face faţă problemelor cu dependenţa. Acesta declara atunci că „am simţit că în ciuda faptului că sunt cunoscut drept un tip dur, nu puteam să mă lupt singur cu medicamentele”.

Cu excepţia rolurilor din Deliverance (1972), bazat pe romanul lui James Dickey, şi The Longest Yard (1974), Reynolds a jucat în mare parte doar roluri de personaje bune, precum cele din Cannonball Run sau Smoley and the Bandit.

În propria biografie, Reynold povesteşte că tatăl său, Burton, era şeful poliţiei din Riviera Beach. „Tânărul Burt, un ratat de 16 ani, s-a dechis atunci să fugă de-acasă. Încă îmi amintesc ritmul curelei tatălui meu când am fost biciuit”, notează actorul. Acesta din urmă a mai declarat apoi într-o emisiune televizată că „noi avem o vorbă în sud: «Nimeni nu este bărbat până ce nu e recunoscut de tatăl său». Iar al meu nu a făcut-o niciodată”.

Comparat adesea cu Malon Brando, Reynolds s-a mutat ulterior în New York unde visa să ajungă actor. După câteva roluri minore în westernuri televizate precum Gunsmoke, Reynolds a devenit cunoscut abia în 1972, în urma unui pictorial din Cosmopolitan în care spunea în glumă să vrea săşi îndepărteze părul de pe piept.









The Cosmopolitan Man FOTO Pinterest / Francesco Scavullo







De atunci, Reynolds a apărut în peste 90 de filme şi 300 de episoade în seriale de televiziune, printre care şi Evening Shade.