A fost lansat primul trailer pentru „Once Upon a Time in Hollywood“, noul film al lui Tarantino VIDEO

Brad Pitt şi Leo DiCaprio joacă rolurile principale în Once Upon a Time in Hollywood

După posterele cu Margot Robbie şi Brad Pitt şi Leonardo DiCaprio, mult-aşteptatul trailer pentru „Once Upon a Time in Hollywood“ a apărut, iar fanii sunt cât se poate de entuziaşti. Şi e firesc să fie aşa având în vedere că Tarantino este unul dintre cei mai apreciaţi cineaşti din industrie şi, totodată, foarte meticulos când vine vorba de producţii, aceasta fiind abia a noua într-o carieră de aproape trei decenii.

Pe melodia „Bring a Little Lovin’“ de la Los Bravos, trailerul ne prezintă duo-ul Rick (DiCaprio) şi Cliff (Pitt), conţine şi câteva cadre cu Margot Robbie, care o portretizează pe Sharon Tate, dar şi pe actorul Mike Moh care îl imită perfect pe Bruce Lee.

Cu acţiunea plasată în 1969, în toiul revoluţiei hippie şi a transformării totale a Hollywoodului, „Once Upon a Time in Hollywood“ are în centru un actor fără succes (Pitt) care joacă într-un serial western şi pe dublura lui (DiCaprio), care încearcă să supravieţuiască. Coincidenţa face ca personajul lui Brad Pitt, Rick Dalton, să fie vecinul actriţei Sharon Tate, starleta şi soţia lui Roman Polanski care a fost una dintre victimele lui Charles Manson.

Bugetul filmul este estimat la 100 de milioane de dolari, iar Tarantino a dezvăluit că filmul va fi similar - ca stil şi plan al acţiunii - peliculei „Pulp Fiction“ (1994) şi va fi lansat pe 26 iulie.

„Rick şi Cliff se străduiesc să-şi facă o carieră într-un Hollywood pe care nu-l mai recunosc. Însă Rick are o vecină foarte faimoasă, Sharon Tate. Am lucrat la acest scenariu timp de cinci ani şi, în plus, mare parte din viaţă am trăit în Los Angeles, inclusiv în 1969, când aveam şapte ani. Sunt foarte entuziasmat să spun povestea unui Los Angeles şi a unui Hollywood care nu mai există astăzi. Şi nu aş putea fi mai mulţumit şi mai fericit de dinamica acestei echipe, DiCaprio şi Pitt. A fost complicat de dus la capăt acest proiect, dar am reuşit“, a declarat Tarantino.

Aşteptările sunt la cele mai înalte cote, după ce preşedintele Sony Pictures a declarat că filmul are cel mai bun scenariu din cei 30 de ani ai săi de carieră. Şi DiCaprio este entuziasmat de film şi a numit scenariul acestuia „cel mai grozav“ din câte a citit vreodată. La rândul lui, Tarantino a declarat că „Once Upon a Time in Hollywood“ va fi, probabil, filmul cel mai apropiat de „Pulp Fiction“, iar despre protagonişti a spus: „Va fi cea mai dinamică alăturare de staruri de la Robert Redford şi Paul Newman încoace“.

Din distribuţia celui de-al nouălea film al cineastului american mai fac parte Al Pacino, Luke Perry, Damian Lewis şi Dakota Fanning, Burt Reynolds, Timothy Olyphant, Kurt Russell, Michael Masden şi Tim Roth.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: