A apărut noul trailer „Fantastic Beasts 2“: Johnny Depp, apariţie surpriză la Comic-Con, costumat în personajul său VIDEO

Cei prezenţi sâmbătă la Comic-Con, în San Diego, au avut ocazia să vizioneze în premieră trailer-ul filmul „Animale Fantastice: Crimele lui Grindelwald/Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald“ şi să se întâlnească cu 10 dintre actorii producţiei.

Iniţial, a părut că Depp nu va fi alături de ceilalţi membri ai echipei, însă şi-a făcut apariţia pe scenă îmbrăcat în antagonistul Gellert Grindelwald, oferind un monolog. Actorul a primit apaluze şi ovaţii.

„Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald“, continuarea peliculei „Fantastic Beasts and Where to Find Them“ şi un spin-off a seriei „Harry Potter“, va avea premiera în România pe 16 noiembrie 2018, simultan cu cea din SUA.

Eddie Redmayne, Ezra Miller, Dan Fogler şi Katherine Waterston îşi reiau rolurile din primul film „Fantastic Beasts“, alături de nou-veniţii Zoe Kravitz, Callum Turner şi Claudia Kim. Dar cea mai notabilă prezenţă proaspătă este cea a lui Jude Law, care a fost distribuit pentru a-l juca pe tânărul Albus Dumbledore.

„Fantastic Beasts“ este un prequel al popularei francize „Harry Potter“, care are loc cu 70 de ani mai devreme şi care spune povestea lui Newt Scamander (interpretat de Eddie Redmayne), un vrăjitor delegat să creeze un ghid de referinţă al fiarelor magice, care mai târziu devine un manual obligatoriu la Hogwarts. Chiar şi fără Harry, Hermione şi Ron, „Fantastic Beasts“ a avut încasări masive de box-office, acumulând până acum 814 milioane de dolari. Acum, Warner Bros. lucrează la mai multe continuări, prima dintre ele fiind „Crimele lui Grindelwald“.

Sinopsis „Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald“

Este anul 1927, iar povestea începe la câteva luni după ce Newt a ajutat la descoperirea şi capturarea infamului vrăjitor întunecat, Gellert Grindelwald. Cu toate acestea, aşa cum a promis că va face, Grindelwald a realizat o evadare dramatică şi a adunat mai mulţi adepţi la cauza sa, ridicând vrăjitorii mai presus de toate fiinţele non-magice. Singurul care ar putea să-l oprească este vrăjitorul pe care l-a numit cândva cel mai drag prieten al său, Albus Dumbledore. Cu toate acestea, Dumbledore va trebui să caute ajutorul vrăjitorului care l-a învins pe Grindelwald odată, fostul său student, Newt Scamander. Aventura îl reuneşte pe Newt cu prietenii americani Tina, Queenie şi Jacob, dar misiunea lui va testa loialitatea acestora, în timp ce se confruntă cu noi pericole într-o lume a vrăjitorilor din ce în ce mai periculoasă şi divizată.