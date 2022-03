A 94-a ediţie a galei Premiilor Oscar îşi desemnează în această noapte câştigătorii. Cine sunt nominalizaţii

La categoria „cel mai bun film”, candidează: „Belfast", „CODA", „Don't Look Up", „Drive My Car", „Dune", „King Richard", „Licorice Pizza", „Nightmare Alley", „The Power of the Dog", „West Side Story". Pentru nominalizarea la această categorie, au fost luate în considerare doar 276 de pelicule, cel mai scăzut număr din ultimii ani din cauza pandemiei de COVID-19.

La categoria „cel mai bun regizor” sunt nominalizaţi Jane Campion („The Power of the Dog”), Steven Spielberg („West Side Story”), Kenneth Branagh („Belfast”), Ryusuke Hamaguchi („Drive My Car”) şi Paul Thomas Anderson („Licorice Pizza”).

Benedict Cumberbatch, actorul care interpretează rolul principal în „The Power of the Dog”, este nominalizat la categoria „cel mai bun actor în rol principal”, alături cu Javier Bardem („Being the Ricardos”), Andrew Garfield („Tick, Tick... Boom!”), Will Smith („King Richard”) şi Denzel Washington („The Tragedy of Macbeth”).



La categoria „cea mai bună actriţă în rol principal” sunt nominalizate Jessica Chastain („The Eyes of Tammy Faye”), Olivia Colman („The Lost Daughter”), Penelope Cruz („Parallel Mothers”), Nicole Kidman („Being the Ricardos”) şi Kristen Stewart („Spencer”).

Cea de-a 94-a ediţie a galei premiilor Academiei Americane de Film va avea loc la Dolby Theatre, iar în România va putea fi văzută doar online, pe voyo.ro.