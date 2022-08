Începe Festivalul de Film ANONIMUL. În deschidere, filmul neterminat al regizorului Mantas Kvedaravičius, ucis de ruşi

Festivalul Internaţional de Film Independent ANONIMUL, un proiect cultural co-finanţat de Ministerul Culturii, îşi deschide porţile, luni, la Sfântu Gheorghe.

Cea de a XIX-a ediţie a festivalului, care are loc în luna august a fiecărui an, se desfăşoară până duminică, 14 august, şi va fi deschisă de „Mariupolis 2”, ultimul film (neterminat) al regizorului lituanian Mantas Kvedaravičius, capturat de armata rusă şi ucis în regiunea Mariupol.

Documentarul a fost montat în timp record de logodnica regizorului, Hanna Bilobrova, împreună cu producătorii proiectului, pentru a putea fi prezentat la Festivalul de la Cannes.

ANONIMUL 19 cuprinde două competiţii de scurtmetraje româneşti şi internaţionale. În competiţia de scurtmetraj românesc au fost selectate 12 titluri, iar în cea de scurtmetraj internaţional, 10 producţii.

Trofeul, disputat de cinci filme

Selecţia competiţiei de lungmetraje a fost realizată de Ludmila Cvikova, trofeul fiind disputat de cinci filme: „107 Mothers” (Slovacia, Cehia, Ucraina - regizat de Peter Kerekes), „I'm So Sorry” (China - regizat de Zhao Liang, „Mighty Flash” (Spania, regizat de Ainhoa Rodriguez), „Talking About the Weather” (Germania, regizat de Annika Pinske) şi „Zuhal” (Turcia, regizat de Nazli Elif Durlu).

În Secţiunea OFF Anonimul 19 se află 13 producţii. Toate titlurile selectate se regăsesc în acest link: http://www.festival-anonimul.ro/2022-lineup-ro/

Premiile din competiţiile de lung şi scurtmetraj sunt acordate în baza votului exprimat de public.

Publicul prezent va beneficia şi de proiecţii de film de lungmetraj însoţite de întâlniri şi dialoguri între cineaşti şi public.

Proiect cultural co-finanţat de Ministerul Culturii, Centrul Naţional al Cinematografiei, Consiliul Judeţean Tulcea, Uniunea Cineaştilor din România şi Dacin Sara.