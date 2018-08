MAI, un nou avertisment amuzant devenit viral cu ocazia Untold 2018: „No, amu distracţie faină...am zis faină, nu interpretaţi“

Şuier in the house la Untold 2018, ne anunţă MAI FOTO Facebook MAI

Administratorii paginii de Facebook a MAI sunt deja celebri pentru modul degajat şi amuzant în care aleg să transmită anumite mesaje. După avertismentul devenit viral în perioada festivalului Electric Castle 2018, iată că poliţiştii dovedesc încă o dată că au umor şi nu sunt dispuşi să-i ierte, dacă vor încălca legea, nici pe tinerii care se distrează în aceste zile la Untold 2018, festival ce are loc în inima oraşului Cluj-Napoca.

Aşadar, MAI i-a atenţionat pe festivalieri să nu consume droguri folosindu-se de o imagine cu Şuier, un ciobănesc german în vârstă de 3 ani care verifică participanţii pentru a depista dacă au asupra lor substanţe ilegale. S-a precizat clar că „d acă vreţi să faceţi poze cu el o să fie bucuros,

dar să ştiţi că are mirosul fin...FOARTE FIN!“

„Eu am ajuns! Ştiu că la Untold niciun lup nu va sta jos, dar îmi doresc ca toţi să rămână în picioare, inclusiv la after! No, amu distracţie faină... am zis faină, nu interpretaţi!“, a scris MAI în dreptul fotografiei.

Evident, postarea a devenit în scurt timp virală, iar internauţii au intrat „în horă“, provocându-i pe administratorii paginii de Facebook să ofere comentarii care mai de care mai savuroase. Vă prezentăm doar câteva dintre ele:

Internaut: Pot să-i aduc lui Şuier nişte prăjituri foarte bune, cu făină de calitate?

MAI: Sperăm că „făina“ nu este din Columbia...

Internaut: Şuier sifonu’

MAI: Vă ghidaţi după principiul „Cine nu bea, toarnă?“

Internaut: Aleargă tare ? Întreb pentru un prieten

MAI: De ce ar alerga prietenul dumneavoastră prin Cluj?

Internaut: Pot să-i dau boabe?

MAI: Nu! Are el grijă să îi prindă pe cei cu „boabe“ la ei!

MAI le-a răspuns în prealabil şi celor care au întrebat „pentru prieteni“ dacă Şuier vine singur la Untold 2018.