East European Comic Con, reprogramat: când va avea loc şi ce se întâmplă cu biletele cumpărate pentru iunie 2020

East European Comic Con s-a reprogramat pentru 3-6 decembrie 2020, spaţiul de desfăşurare rămânând acelaşi, Romexpo.

„Încă din luna februarie am urmărit cu foarte mult interes şi preocupare situaţia internaţională a răspândirii noului Coronavirus. Pe tot parcursul acesteia am fost optimişti şi am luat în calcul orice scenariu pentru a fi pregătiţi. Nu ne-am dorit să ajungem la o reprogramare a evenimentului, însă, în acelaşi timp, nu ne dorim să îi diminuăm calitatea şi conţinutul cu care am obişnuit publicul în cele 7 ediţii de până acum. Aşadar, pentru a ne asigura că atât invitaţii cu care am finalizat contractele, companiile care au confirmat participarea, cât şi publicul pot participa fără nici o restricţie, în deplină siguranţă, am decis să reprogramăm evenimentul pentru 3-6 decembrie 2020“, potrivit reprezentanţilor Comic Con.

Din luna decembrie 2019 a început lucrul şi la o ediţie de toamnă care să aibă loc la Cluj-Napoca, însă decizia de a-l organiza nu este încă finală, urmând să fie făcută publică până la finalul lunii aprilie. În eventualitatea în care evenimentul de la Cluj-Napoca va avea loc, va fi cu cel puţin 30 de zile înainte de ediţia din Bucureşti.

Astfel, toate persoanele care au achiziţionat biletele pentru East European Comic Con iunie 2020 pot alege una din următoarele opţiuni:

1. Folosirea biletelor pentru ediţia din Cluj-Napoca (noiembrie 2020) în măsura în care aceasta va avea loc;

2. Folosirea biletelor pentru ediţia din Bucureşti (3-6 decembrie 2020);

3. Folosirea biletelor pentru ediţia din Bucureşti din mai sau iunie 2021;

4. Restituirea sumei achitate.

Abonamentele de 4 zile pot fi folosite tot pentru 4 zile în cazul în care se optează pentru varianta 2. Cine optează pentru variantele 1 şi 3 va putea folosi biletele pentru 3 zile de eveniment.

Biletele pentru luni, 8 iunie în cazul în care se optează pentru varianta 2, vor putea fi folosite pentru ziua de joi, 3 decembrie. Pentru variantele 1 şi 3 vor putea fi folosite pentru ziua de vineri.

„Sunt momente dificile pentru toţi organizatorii de evenimente, în special având în vedere costurile deja achitate pentru ediţia din iunie 2020. Astfel că speranţa noastră este ca majoritatea fanilor să înţeleagă şi să opteze pentru variantele 1-3 pentru a ajuta evenimentul să treacă peste această provocare cu bine. Dar, în acelaşi timp, înţelegem şi situaţia dificilă prin care trece o parte din publicul nostru şi vom găsi o soluţie eficientă pentru a returna contravaloarea biletelor persoanelor care vor înainta solicitări“, se mai specifică în comunicatul emis de reprezentanţi.

Toate biletele vândute prin intermediul site-ului comic-con.ro pot fi returnate într-un interval de 30 de zile de la data solicitării. Solicitările pot fi formulate până la data de 10 aprilie 2020, inclusiv prin email la contact@comic-con.ro. După data de 10 aprilie se poate opta doar pentru unul dintre cele 3 evenimente Comic Con.

Pentru biletele achiziţionate din magazine sau online de la MyTicket/Entertix, Eventim sau IaBilet.ro, fanii sunt rugaţi să ia legătura cu ei, urmând ca aceştia să detalieze care este procedura de returnare.