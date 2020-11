Cele mai bune meme cu alegerile din SUA

Înfrângerea lui Donald Trump în faţa lui Joe Biden în alegerile prezidenţiale din acest an din SUA a fost confirmată ieri, de către previziunile televiziunilor americane, iar reacţiile nu au încetat să apară.

A ajutat şi atitudinea preşedintelui american, care a scris pe pagina sa de Twitter mesaje pline de furie, spunând că el este câştigătorul de drept al alegerilor, prilej pentru susţinătorii lui Biden şi nu numai să glumească pe seama sa.

Nu numai Trump a fost însă subiectul glumelor - şi rivalul său, Joe Biden, a fost ţinta unor ironii, precum şi statul Nevada, unde numărătoarea voturilor a părut să stea pe loc pentru câteva zile, sau chiar politicienii locali, „victoria” anunţată fastuos de Trump în seara de 4 noiembrie amintindu-le internauţilor de momentul „Mihaela, dragostea mea!” al lui Mircea Geoană.

Mai jos regăsiţi o colecţie cu câteva dintre cele mai bune glume făcute pe seama alegerilor din SUA în aceste zile.

