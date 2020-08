FOTO Zsa Zsa Gabor: „Sunt o femeie de casă. De câte ori divorţez, păstrez casa“. Viaţa tumultuoasă a ultimei dive din vechiul Hollywood

Deşi a avut roluri în pelicule precum „Moulin Rouge“ şi „Touch of Evil“ (regizată de Orson Wells), Zsa Zsa Gabor nu a fost remarcată pentru calitaţile sale actoriceşti, ci pentru viaţa personală plină de... culoare. De fapt, ea a fost prima vedetă cu normă întreagă de la Hollywood.

Originară din Ungaria, Zsa Zsa Gabor s-a născut într-o familie de evrei şi a câştigat în 1936 concursul de frumuseţe Miss Ungaria. După izbucnirea celui de-Al Doilea Război Mondial, Gabor a fugit împreună cu surorile ei, Magda şi Eva, în SUA. Potrivit cărţii biografice „Finding Zsa Zsa: The Gabors Behind the Legend by Sam Staggs“, familia actriţei a fost terorizată de naziştii care invadaseră Budapesta. Bunica şi unchiul ei nu au părăsit Ungaria şi au fost împuşcaţi în cap.

Blonda cu ochi verzi, pasionată de diamante, a devenit un sex simbol la Hollywood în scurt timp, iar comentariile ei savuroase au transformat-o în preferata presei. A avut nouă mariaje şi numeroase aventuri. „Sunt o femeie de casă. De câte ori divorţez, păstrez casa“, spunea ea, cu umor.

Citeşte aici povestea fabuloasă de viaţă a vedetei hollywoodiene, cum şi-a pierdut virginitatea la 15 ani, cu Kemal Ataturk, fondatorul Turciei moderne, şi cum s-a căsătorit şi a divorţat de Conrad Hilton, fondatorul celebrului lanţul hotelier cu acelaşi nume.