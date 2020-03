Woody Allen, detalii despre relaţia cu Soon-Yi, fiica adoptivă a fostei lui soţii, în noua autobiografie: „Suntem încă îndrăgostiţi nebuneşte“ FOTO

Autobiografia „Apropos of Nothing“ a cineastului american Woody Allen, care s-a aflat în urmă cu câteva săptămâni în centrul unei controverse, a fost lansată luni de Arcade Publishing. Editura a făcut anunţul chiar în ziua apariţiei cărţii.

La începutul lunii martie, Hachette Book Group a decis, după ce 75 de angajaţi ai editurii de la New York au protestat faţă de publicarea cărţii de memorii semnată de Allen, să anuleze publicarea volumului. El era programat să apară pe 7 aprilie.

„În această perioadă ciudată, când adevărul este prea des respins ca «ştire falsă», noi, ca editori, preferăm să lăsăm să vorbească un artist respectat decât să ne plecăm în faţa celor determinaţi să îl reducă la tăcere“, a transmis Jeannette Seaver de la Arcade într-un comunicat, citează Variety.

În cartea sa, Woody Allen vorbeşte despre copilăria petrecută în oraşul New York, despre relaţia cu actriţa Diane Keaton, unul dintre puţinii susţinători ai lui în prezent, despre acuzaţiile de abuz sexual şi despre relaţia cu Mia Farrow, care i-a fost soţie.

El a dedicat cartea actualei sale soţii, Soon-Yi Previn (49 de ani), fiica adoptivă a lui Farrow. De altfel, regizorul detaliază şi relaţia cu aceasta, începută în 1991.

Cartea de memorii a controversatului regizor nu o pune deloc într-o lumină favorabilă pe fosta sa parteneră Mia Farrow, cu care a început o relaţie în 1979 şi care a durat 13 ani. Woody Allen susţine că fosta lui soţie avea o relaţie „ciudată“ cu fiul ei biologic, Fletcher Farrow, o acuză că şi-a maltratat fizic şi psihic copiii adoptaţi şi că a fabricat acuzaţiile de molestare sexuală împotriva lui, într-un act de „răzbunare“, potrivit Yahoo Entertainment.

Regizorul detaliază, de asemenea, începutul relaţiei sale amoroase cu Soon-Yi, una dintre fiicele adoptate de Mia Farrow şi fostul ei soţ, compozitorul André Previn.

Allen a scris în cartea sa că el şi Soon-Yi „nu s-au plăcut niciodată în mod deosebit“, dar după ce regizorul şi-a dat seama că între el şi Mia Farrow totul se consumase, cei doi s-au apropiat treptat şi au ajuns acum să fie căsătoriţi „de peste 20 de ani“, fiind încă „îndrăgostiţi nebuneşte“, deşi între cei doi există o diferenţă de 35 de ani.

Woody Allen şi Soon-Yi au împreună două fiice, ambele adoptate.

Woody Allen şi soţia sa, Soon-Yi Previn FOTO CNN

Regizorul a mai scris în cartea sa că tânăra Soon-Yi nu a plăcut-o niciodată pe Mia Farrow şi că a avut întotdeauna o relaţie rece cu cea care a adoptat-o pe când avea 7 ani. Mai mult, însăşi Soon-Yi pretinde că Mia Farrow a abuzat-o psihic şi fizic, că era întotdeauna foarte strictă şi temperamentală şi că adesea o jignea spunându-i că este „retardată“. Soon-Yi a detaliat aici relaţia cu mama ei adoptivă

Allen povesteşte şi că, iniţial, Soon-Yi l-a acuzat pe regizor că nu a făcut nimic să oprească abuzurile Miei Farrow asupra ei, ba chiar a crezut că îi este complice. Regizorul explică că nu era conştient de aceste evenimente şi că nu era interesat să o cunoască Soon-Yi, care i s-a părut iniţial a fi „doar o tânără tăcută şi plictisitoare“.

Allen subliniază faptul că el şi Farrow nu au locuit niciodată împreună, doar se vizitau, iar în lipsa lui, se petreceau lucruri „îngrozitoare“.

El ar fi aflat de aceste abuzuri abia în momentul în care Mia Farrow l-a rugat s-o însoţească pe Soon-Yi la un meci de baschet, fiindcă i se părea „depresivă“ şi avea nevoie de companie. „Am aflat atunci de toate neînţelegerile dintre cele două, am aflat atunci că Soon-Yi nu este o tânără superficială, aşa cum o descria Mia, ci o tânără inteligentă, sensibilă şi empatică“, iar relaţia dintre cei doi a evoluat în una de prietenie, ca mai tîrziu să-şi dea seama că au sentimente unul pentru celălalt. „A fost ceva ce ne-a surprins pe amândoi“, scrie Woody Allen.

Allen a recunoscut că la acea vreme „era încă într-un fel de relaţie“ cu Mia Farrow. Cu toate acestea, nu şi-a putut stăpâni atracţia faţă de Soon-Yi şi, în timp ce filma pentru „Husbands and Wives“, Soon-Yi şi cu el au început „o relaţie pasională“. Tânăra abia intrase la facultate.

„O aventură care a avut drept rezultat mulţi ani de fericire şi, în przezent, o familie minunată. Cine ar fi crezut?“, scrie Allen, care îşi descrie actuala soţie drept o femeie extrem de inteligentă, stilată, fabuloasă, cu foarte mult potenţial şi care „avea cel mai mult nevoie de iubire“.

Allen povesteşte că Mia Farrow a aflat de aventura lor după ce a descoperit în camera lui fotografii erotice cu cei doi. Regizorul subliniază faptul că fosta lui soţie a avut o reacţie „normală“, dată fiind circumstanţele, arătându-se extrem de şocată şi furioasă. Totuşi, din cauza asta, Mia Farrow, pentru a se răzbuna pe el, scrie Allen, le-a spus celorlalţi copii ai ei, în aceeaşi zi, şi ulterior tuturor, că Allen o violase pe Soon-Yi. După care, s-a încuiat în dormitor cu Soon-Yi, pe care a bătut-o şi jignit-o, apoi a renunţat să-i mai plătească studiile.

Allen şi Soon-Yi şi-au continuat aventura şi după ce Mia Farrow a aflat de relaţia lor, chiar dacă a încercat în repetate rânduri să oprească acest lucru, scrie regizorul. Din răzbunare, Mia Farrow l-a acuzat câteva luni mai tîrziu pe regizor că ar fi molestat-o sexual pe Dylan Farrow, atunci în vârstă de 7 ani, fiică adoptivă a cineastului şi a actriţei.

Allen a negat vehement şi nu a fost pus sub acuzare, mai scrie regizorul în cartea sa de memorii, însă acest scandal i-a afectat iremediabil reputaţia, implicit cariera de regizor.

„Sunt un paria. Oamenii cred că eram tatăl lui Soon-Yi, că am violat-o şi m-am căsătorit cu fiica mea minoră şi retardată”, declara el într-un interviu pentru Vulture.

Dylan Farrow, alături de mama sa, Mia Farrow FOTO CNN

Woody Allen, născut pe 1 decembrie 1935, la New York, este regizor, scenarist şi actor. A debutat ca regizor cu „What's Up, Tiger Lily?“, în 1966, iar printre cele mai cunoscute filme ale sale se numără „Annie Hall“ (1977), „Manhattan“ (1979), „Another Woman“ (1988), „Match Point“ (2005), „Vicky Cristina Barcelona“ (2008), „Midnight in Paris“ (2011), „Blue Jasmine“ (2013) şi „Café Society“ (2016).

Cinastul a fost recompensat cu trei premii Oscar pentru cel mai bun scenariu original - în 2012, pentru „Midnight in Paris“, în 1987, pentru „Hannah and Her Sisters“, şi în 1978, pentru „Annie Hall“, şi unul pentru regie, în 1978, pentru „Annie Hall“.

Din palmaresul său mai fac parte, între altele, trei trofeee Globul de Aur şi şapte premii BAFTA.