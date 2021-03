Woody Allen se declară „perfect nevinovat“ în privinţa acuzaţiilor de abuz sexual care îi sunt aduse

Interviul a fost realizat de corespondentul CBS News Lee Cowan pentru "CBS Sunday Moring" vara trecută, dar a fost difuzat pe 14 martie în documentarul "Allen v. Farrow", în care acuzaţiile lui Farrow au fost în centrul atenţiei. Allen nu a luat parte la acest serial.

Programul de 35 de minute, în care apare şi interviul cu Dylan Farrow realizat în 2018 de Gayle King pentru "CBS This Morning", a inclus un nou segment din "Sunday Morning" al corespondentului Erin Moriarty despre cum arta ar trebui să fie evaluată atunci când artiştii sunt acuzaţi de comportament nepotrivit.

Tema centrală a interviului cu Allen se bazează în principal pe argumentele pe care regizorul, în vârstă de 85 de ani, le-a adus în apărarea sa de când acuzaţiile au devenit publice pe când Dylan avea 7 ani, conform news.ro

Variety l-a întrebat pe purtătorul de cuvânt al lui Allen, sora şi producătoarea Letty Aronson, dacă CBS News anunţase tabăra lui Allen că interviul avea să fie împachetat împreună cu interviul cu Dylan Farrow şi difuzat pe Paramount Plus.

Aronson a răspuns "nu". "Este necinstit şi scandalos. Sper că oameni vor lua în considerare acest lucru pe viitor, înainte de a avea încredere în program".

În interviu, Allen, ca întotdeauna, a negat acuzaţiile formulate de Dylan Farrow, insistând că ele au fost încurajate de mama ei Mia Farrow, care era furioasă din cauza despărţirii după 12 ani de relaţie cu Allen.

El şi Mia Farrow au avut o despărţire amară în 1992, după ce actriţa a descoperit că Allen are o relaţie cu fiica adoptivă Soon-Yi Previn, cu care cineastul s-a căsătorit în 1997.

„Este atât de absurd şi defăimarea a rămas şi preferă să se agaţe de noţiunea că am molestat-o pe Dylan, de posibilitatea că aş fi molestat-o", i-a declarat Allen lui Cowan. "Nimic din ce am făcut cu Dylan în viaţa mea nu poate fi interpretat astfel".

Woody Allen, născut pe 1 decembrie 1935, la New York, este regizor, scenarist şi actor. A debutat ca regizor cu „What's Up, Tiger Lily?”, în 1966, iar printre cele mai cunoscute filme ale sale se numără „Annie Hall” (1977), „Manhattan” (1979), „Another Woman” (1988), „Match Point” (2005), „Vicky Cristina Barcelona” (2008), „Midnight in Paris” (2011), „Blue Jasmine” (2013) şi „Café Society” (2016).

Cinastul a fost recompensat cu trei premii Oscar pentru cel mai bun scenariu original - în 2012, pentru „Midnight in Paris”, în 1987, pentru „Hannah and Her Sisters”, şi în 1978, pentru „Annie Hall”, şi unul pentru regie, în 1978, pentru „Annie Hall”.

Din palmaresul său mai fac parte, între altele, trei trofeee Globul de Aur şi şapte premii BAFTA.