Woody Allen şi Amazon au ajuns la o înţelegere în procesul în care cineastul cerea peste 68 de milioane de dolari despăgubire

Woody Allen şi Amazon au depus, vineri seară, 8 noiembrie, acte la o curte de justiţie din New York prin care cereau anularea cazului în care erau cerute daune, informează publicaţia The Hollywood Reporter, citată de News.ro

Nu au fost dezvăluiţi termenii înţelegerii celor două părţi.

Allen a dat în judecată compania în luna februarie. El a susţinut că Amazon nu poate justifica anularea acordului de a lansa următoarele patru filme ale sale şi a cerut daune între 68 şi 73 de milioane de dolari.

Allen, care a fost acuzat în trecut de fiica adoptiva Dylan Farrow de abuz sexual, învinuire nedovedită şi negată permanent de cineast, şi-a exprimat simpatia faţă de fostul producător Harvey Weinstein, aflat în centrul unui uriaş scandal sexual la Hollywood. Compania susţine că afirmaţiile făcute de Allen au sabotat eforturile de promovare a filmului „A Rainy Day in New York“, lansat toamna aceasta.

Un judecător federal din Manhattan a decis la finalul lunii iulie să respingă patru dintre cele opt solicitări făcute de Woody Allen în procesul intentat Amazon.

Woody Allen s-a căsătorit cu propria fiică adoptivă

Woody Allen este căsătorit din 1997 cu fiica lui adoptivă, Soon-Yi Previn. Despărţirea dintre Woody Allen şi fosta soţie, actriţa Mia Farrow, a fost grăbită după ce femeia a descoperit aventura pe care regizorul o avea cu fiica ei adoptată, în vârstă de 21 de ani. Farrow a găsit poze nud cu Soon-Yi Previn în apartamentul lui Allen.

Woody Allen şi soţia sa, Soon-Yi Previn FOTO CNN

Woody Allen, alături de Mia Farrow şi copii ei, Misha, Dylan (în braţele mamei), Fletcher şi Soon-Yi (devenită soţia regizorului) FOTO CNN Woody Allen, alături de Mia Farrow şi copii ei, Misha, Dylan (în braţele mamei), Fletcher şi Soon-Yi (devenită soţia regizorului) FOTO CNN

Woody Allen, născut pe 1 decembrie 1935, la New York, este regizor, scenarist şi actor. A debutat ca regizor cu „What's Up, Tiger Lily?”, în 1966, iar printre cele mai cunoscute filme ale sale se numără „Annie Hall” (1977), „Manhattan” (1979), „Another Woman” (1988), „Match Point” (2005), „Vicky Cristina Barcelona” (2008), „Midnight in Paris” (2011) şi „Blue Jasmine” (2013).

Cinastul a fost recompensat cu trei premii Oscar pentru cel mai bun scenariu original - în 2012, pentru ”Midnight in Paris”, în 1987, pentru ”Hannah and Her Sisters”, şi în 1978, pentru ”Annie Hall”, şi unul pentru regie, în 1978, pentru ”Annie Hall”. Din palmaresul său mai fac parte, între altele, trei trofeee Globul de Aur şi şapte premii BAFTA.