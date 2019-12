Willie Nelson a anunţat că a renunţat la marijuana: „Mi-am abuzat plămânii destul“

Willie Nelson a renunţat să mai fumeze marijuana, scrie news.ro

„Nu mai fumez“, a spus el la KSAT. „Mi-am abuzat plămânii destul în trecut, aşa că să respir este ceva mai dificil acum şi trebuie să am grijă. M-am purtat urât cu mine din tinereţe“.

El a povestit că a început să fumeze scoarţă de cedru: „De la asta am trecut la ţigări şi altele“.

„Aproape că m-au ucis... Acum am grijă mai mult de mine decât o făceam atunci“, a adăugat muzicianul country.

Nelson vede cântatul ca pe o formă de exerciţiu fizic: „Să cânţi timp de o oră este un exerciţiu bun. Plămânii sunt cei mai de preţ muşchi pe care îi ai“.

În luna august, artistul a anulat câteva concerte din turneu din cauza unei probleme de sănătate. „Îmi pare rău că anulez turneul, dar am o problemă de respiraţie pe care trebuie să o verifice medicul meu. Voi reveni“, anunţa atunci Nelson. Acest lucru s-a întâmplat curând, iar în septembrie el a susţinut concertele.

Mulţi au crezut la acea vreme că Nelson este aproape de moarte. Întrebat acum despre atenţia publicului cu privire la acest aspect, el a spus: „Nu dau doi bani. Mă scuzaţi. Sunt aici, sunt bucuros să fiu aici, sunt norocos să fiu aici“.

Willie Nelson: „Marijuana mi-a salvat viaţa“

Willie Nelson a declarat într-un interviu publicat de revista Rolling Stone în luna aprilie a acestui an că marijuana l-a ajutat să supravieţuiască, pentru că l-a îndepărtat de ţigări şi alcool: „Nu aş fi fost în viaţă. Mi-a salvat viaţa, serios. Nu aş fi trăit 85 de ani dacă aş fi continuat să fumez şi să beau cum o făceam la 30 - 40 de ani. Cred că iarba m-a ţinut să nu vreau să ucid oameni. Şi cred că i-a ţinut şi pe mulţi alţii să nu îşi dorească să mă omoare, umblând băut“.

La acel moment, potrivit soţiei lui, Annie, muzicianul folosea dispozitive vape şi ciocolata era una dintre plăcerile zilnice.

Willie Nelson, în timp ce fumează marijuana în anii 2000 FOTO Guliver/Getty Images

Willie Nelson nu vrea să renunţe la muzică

Nelson a subliniat că nu este dispus, momentan, să renunţe la muzică şi concerte. Drept dovadă, săptămâna trecută, Nelson a lansat piesa „Sometimes Even I Can Get Too High“.

Willie Hugh Nelson, născut pe 29 aprilie 1933 în Abbott, Texas, este cântăreţ şi compozitor de muzică country, ocazional actor şi producător.

Alături de Waylon Jennings, Willie Nelson a cunoscut succesul la începutul anilor 1970 graţie unui nou stil muzical, „outlaw country“, care nu corespundea criteriilor muzicii promovate de industria din Nashville. Willie Nelson şi-a confirmat alegerea în 1976, când a lansat un album intitulat „Wanted! The Outlaws“ care a devenit primul album de country ce a fost recompensat cu discul de platină în Statele Unite.

De atunci, a lansat peste 70 de albume, a apărut în peste 30 de filme şi seriale de televiziune şi este coautor al mai multor volume.

Printre cauzele pe care le susţine se numără legalizarea consumului de marijuana şi folosirea de combustibili fosili.

A scris muzică pentru peste 200 de filme. A primit o nominalizare la Oscar la categoria Cel mai bun cântec, pentru piesa „On the Road Again“ din filmul „Honeysuckle Rose“ (1980), şi un premiu Grammy din şapte nominalizări. Printre artiştii cu care a colaborat se numără Waylon Jennings, The Highwaymen, Johnny Cash, Kris Kristofferson şi Merle Haggard. Albumele lui au fost vândute în peste 40 de milioane de copii în Statele Unite.