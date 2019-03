Whoopy Goldberg a dezvăluit că recent a fost la un pas de moarte: vedeta încă se recuperează

După mai multe săptămâni de absenţă din emisiunea „The View“, Whoopi Goldberg a revenit pe micile ecrane şi a povestit că a lipsit din cauza unor grave probleme de sănătate.

Vedeta a dezvăluit că s-a luptat cu o pneumonie severă şi a fost la un pas de moarte, suferind şi un şoc septic. „Pot sta în picioare şi mă pot mişca, nu atât de repede pe cât mi-aş dori, dar sunt bine, nu sunt moartă. Am avut pneumonie şi septicemie. Am avut lichid în ambii plămâni, s-au întâmplat multe lucruri. Da, am fost foarte, foarte aproape să părăsesc acest pământ. Veşti bune: nu l-am părăsit“, a povestit Goldberg în stilul caracteristic, potrivit US Today