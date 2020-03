Vloggerul Selly, apel către tineri privind coronavirusul: „Probabil vreţi să vă distraţi, dar ar fi mai înţelept să stăm în casă. Trebuie să luăm problema în serios“

Cunoscutul vlogger Selly, în vârstă de 18 ani, a făcut un vlog în care a vorbit despre pandemia de coronavirus şi îi îndeamnă pe fanii săi, majoritatea copii şi adolescenţi, să respecte indicaţiile autorităţilor şi să stea în case, mai cu seamă că şcolile sunt închise şi face apel către tineri să trateze pandemia cu seriozitate.

„Treaba asta cu coronavirus este destul de serioasă. Cred că suntem în punctul în care fiecare dintre noi poate face câte ceva, să fie responsabil, ca să poată să oprească sau să încetinească răspândirea acestui virus. Cel mai important este să luăm problema în serios şi să nu ne panicăm. Nu trebuie să cădeţi în cealaltă extremă, în care luaţi totul în glumă şi vi se pare că totul e banal şi nu se întâmplă nimic, pentru că este, într-adevăr, ceva periculos, de care trebuie să avem grijă. Acest virus nu e o simplă răceală şi se poate transmite foarte repede şi foarte uşor. Acum poate 40-50 de cazuri la nivelul României nu pare foarte mult, dar ideea este că ele cresc exponenţial. De aceea trebuie să avem foarte mare grijă de sănătatea noastră“, a spus Selly.

Tânărul a menţionat că el şi-a limitat activităţile în aer liber, a anulat concerte şi s-a autoizolat de câteva zile. El le recomandă tinerilor să nu iasă în mall-uri sau prin baruri, oricât de mult şi-ar dori să se distreze.

„S-au închis şcolile şi probabil mulţi dintre voi vă bucuraţi, vreţi să vă relaxaţi, vreţi să ieşiţi cu prietenii, vreţi să vă distraţi, dar ar fi mult mai înţelept să stăm în casă în perioada asta şi să nu ieşim decât dacă e vreo urgenţă, doar dacă e ceva ce nu poate fi amânat. Probabil aţi vrea să ieşiţi cu prietenii la mall sau în locuri aglomerate, e destul de periculos şi eu nu v-aş recomanda să faceţi asta. Eu de două-trei zile stau în casă. Nu mergeţi prin mall-uri, nu mergeţi prin locuri aglomerate, nu vă deplasaţi cu autobuzul, cel mai sigur e să mergeţi cu maşina personală, dacă aveţi permis şi maşină. Dacă nu, măcar mergeţi cu taxiul. E un risc mai mic la care vă expuneţi. Tot e un risc, dar e un risc mai mic“, a transmis vloggerul.

El a continuat: „Într-adevăr, virusul ăsta e mai puţin periculos pentru noi tinerii decât pentru cei bătrâni care au deja nişte probleme, dar nu înseamnă că trebuie să ignorăm. Chiar dacă şansele sunt mai mici, există cazuri de copii infectaţi, de adolescenţi infectaţi cu coronavirus. Nu trebuie să luăm în glumă treaba asta. Eu mi-am amânat plecările, nu am mai ieşit din casă. Am amânat concertul de la Sibiu de pe 21 martie pe 25 aprilie, când sper că se va rezolva problema. Dacă va fi cazul o să amânăm şi mai mult, pentru că sănătatea e pe primul loc. Am încercat să-mi desfăşor activitatea din casă şi dacă eu am putut, care sunt mereu pe drumuri cu filmări, cu treabă, dacă eu am putut să mă abţin eu cred că puteţi şi voi. Trebuie să facem tot posibilul să scăpăm cât mai repede de acest virus.“

Vloggul lui Selly în care vorbeşte despre coronavirus a strâns până acum peste 200.000 de vizionări.