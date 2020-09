FOTO Vladimir Drăghia, postare emoţionantă despre fiica sa: „Deşi nu prea-mi venea să recunosc nici măcar faţă de mine, mi-era dor”

View this post on Instagram

Asta cred că este cea mai frumoasă fotografie a noastră de anul acesta. Este cu atât mai frumoasă cu cât are şi poveste: Zora nu mai adormise în braţele mele de aproape un an şi deşi nu prea-mi venea să recunosc nici măcar faţă de mine, mi-era dor. Somnul ăsta va fi încercuit gros, cu roşu, în calendarul nostru, mai ales că sunt conştient că pe măsură ce Zorilă se transformă în Zora, semnele astea din calendar vor fi din ce în ce mai rare.