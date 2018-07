Vladimir Drăghia a dezvăluit cum a cerut-o în căsătorie pe iubita sa la aeroport: „A fost aproape foarte romantic. Hotărâsem la Exatlon să fac asta“

Vladimir şi Alice, care au o relaţie de aproape patru ani, au anunţat că se vor căsători în cadrul unei ceremonii restrânse, pe o plajă privată ce aparţine unor prieteni, în cadrul unui interviu pentru numărul de iulie a revistei Viva . În acelaşi interviu, Vladimir a povestit şi cum a decurs momentul romantic în care a pus marea întrebare, mărturisind că a pus totul ca cale încă de când se afla în competiţia „Exatlon“, însă deoarece nu avea un inel pregătit, a trebuit să improvizeze.

„A fost aproape foarte romantic. Hotărâsem la Exatlon să fac asta, pe când număram lunile pline, pe când aveam timp să le ordonez pe toate. Spun aproape foarte romantic pentru că planul era să o cer în aeroport, imediat ce ieşeam pe porţile alea de la Aeroportul Otopeni, Sosiri, ceea ce ar fi fost ca în filme, ştiu, dar pentru că m-am întors printre ultimii şi erau sute de oameni care ne aşteptau acolo, nu am vrut să pun presiune pe ea, să-i pun întrebarea de faţă cu toţi oamenii. Nu am vrut să se simtă încolţită, aşa că am aşteptat să rămânem doar noi trei, în parcarea aeroportului, departe de străini, şi m-am pus într-un genunchi (după două ezitări), am rupt ambalajul de la o ciocolată, pentru că nu aveam inel de logodnă la momentul respectiv, l-am transformat într-un inel, şi am întrebat-o dacă mă lasă să îmbătrânesc lângă ea“, a povestit Vladimir.

La rândul ei, Alice a mărturisit că nu se aştepta să fie cerută şi că i-a trebuit o săptămână să conştientizeze ce s-a întâmplat.

„Nu vedeam cererea în căsătorie venind, pentru că noi împărtăşeam ideea că nu avem nevoie să fim căsătoriţi ca să ne fie bine împreună. A fost cel mai frumos moment din viaţa mea, după naşterea Zorei. Nu putea să aleagă un moment mai bun. Cinci luni visasem la momentul când o să fim doar noi, iar el era acolo, în genunchi, atât de emoţionat. A fost aproape ireal. De fapt, mi-a luat o săptămână să realizez că este adevărat“, a explicat Alice.

Despre fericitul eveniment, care va avea loc la sfârşitul lunii, Vladimir a spus: „Ne-am propus să nu facem din organizarea acestui eveniment o corvoadă şi până acum ne-a ieşit. Decurge totul firesc. Alice s-a îndrăgostit la prima vedere de inel, la a doua de rochie. Nu se va striga darul, nu se vor servi sarmale, nu se va fura mireasa. Vom chema doar prietenii apropiaţi şi familia. Ne vom întâlni de dragul de a fi împreună, de a celebra evenimentul, nu pe noi doi“.