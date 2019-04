Vizante, apel la România TV în scandalul cu Găitan: „Aveţi puţină decenţă! Vă somez să dezamorsaţi această falsă criză“. Ce l-a enervat pe actor VIDEO

Marius Florea Vizante, care a fost acuzat de realizatorul România TV Victor Ciutacu că l-ar fi ameninţat „cu arderea pe rug“ pe actorul Vladimir Găitan (72 de ani), dezminte informaţiile prezentate pe post.

În plus, actorul cere televiziunii „să aibă decenţa“ să dezmintă acuzaţiile făcute la adresa lui şi explică faptul că realizatorul România TV au răstălmăcit declaraţiile făcute de Găitan.

„România TV, aveţi decenţă! Ieri seară la România TV am fost acuzat de către domnul Ciutacu (n.r. -Victor Ciutacu) cum că l-aş fi ameninţat pe domnul Găitan (n.r. - Vladimir Găitan) şi familia sa cu arderea pe rug! În ceasul al 13-lea am reuşit să am o convorbire omenească cu domnul Găitan. Pornind de la luarea mea de poziţie lucrurile au luat o turnură de nepovestit. Regret şi vă voi pune la dispoziţie declaraţia domnului Găitan cum că în nici un caz nu eu am ameninţat (în niciun fel şi, cu atât mai puţin că ar trebui folosit focul) ci că cei de la România TV au răstălmăcit vorbele dumnealui. Somez canalul mai sus anunţat să dezmintă public (la aceeaşi oră) şi să dezamorseze această falsă criză“, a declarat actorul.





Subiectul a fost dezbătut de Victor Ciutacu în emisiunea „Ediţie de seară“ de la România TV, din data de 2 aprilie, după o declaraţie făcută de actorul Vladimir Găitan, care i-a transmis un mesaj lui Vizante prin intermediul televiziunii.

„Mai nou, familia mea este ameninţată de un domn că trebuie să ardem pe rug. Culmea ironiei este că fiica mea cochetează foarte des cu Piaţa din faţa Guvernului, şi ea şi soţul ei se duc acolo. De unde până unde să-mi ataci familia aşa hodoronc-tronc şi să-mi spui să trebuie să ardem pe rug? Lucrurile sunt foarte grave, au degenerat. De ce? Pentru că am avut curajul să emit o literă în regulamentul actorului? De când #rezist se ocupă de bucătăria noastră, a actorilor? Am pentru colegul meu Vizante, care nu se potoleşte - mă face prost, lingău, orb, PSD-ist - şi despre care ştiu foarte multe, un mesaj. Vreau să-l rog frumos să se potolească, că dacă încep eu să povestesc cine e lingăul şi cum stau lucrurile de fapt, s-ar putea să-i fac rău carierei. Eu n-am nimic cu el“, a declarat Găitan în emisiunea „Ediţie de seară“, de la România TV. „Deci, «marele actor» Vizante din reclama de la salam sau de la cârnaţi îl ameninţă pe Vladimir Găitan, îi dă mesaje fiicei lui că-l arde pe rug. Nu suntem bine cu capu’?“, a fost observaţia lui Victor Ciutacu, care a continuat să dezbată subiectul cu invitaţii săi. Min. 26.10

Conflictul dintre Marius Vizante şi Vladimir Găitan a pornit după ce Vizante i-a dat o replică dură mai vârstincului său coleg de breaslă Vladimir Găitan , care i-a criticat pe actorii care contestă prin proteste actuala guvernare.

într-un text pe Facebook. Marius Vizante a subliniat că îl respectă pe Găitan, însă consideră că un actor care susţine azi PSD este fie „un lingău atârnător la fleicile de partid conducător, ori e orb, ori doar prost“. De asemenea, Vizante consideră că un actor PSD-ist care nu recunoaşte starea de fapt a României nu poate trece drept un bun cetăţean. „Actorul ca şi maşinistul, luministul sau măcelarul e şi el cetăţean şi are dreptul fundamental de a-şi exprima nemulţumirile. El, actorul-cetăţean, are dreptul fundamental de a avea sau nu opţiuni politice. Eu cred că un PSD-ist nu e mai puţin actor decât un USR-ist sau PLUS-ist sau decât un apatrid. În schimb, un actor PSD-ist e ori un ligău atârnător la fleicile de partid conducător, ori e orb, ori doar prost! A nu recunoaşte că ţării îi e rău, că e subdezvoltare, injustiţie, incultură, mitocănie, sărăcie, boală, ură şi prostie multă în ea, e dovada că PSD-istul actor nu e un bun cetăţean. Vă respect Domnule Găitan, nenea Duţu, mi-aţi fost un excelent coleg şi sfătuitor, dar cred cu tărie că de data asta nu sunteţi un bun cetăţean şi mai cred că trebuie să ne spuneţi din care categorie (dintre cele trei de mai sus) faceţi parte. Eu, sincer, sper să fie cea de a doua!“, a scris Vizante.

Într-un alt mesaj pe Facebook, actorul a menţionat că au existat persoane care i-au ameninţat familia colegului său de breaslă, însă jignirile şi ameninţările nu-i aparţin. În plus, spune Vizante, a avut o discuţie lungă cu Găitanl, nereuşind însă să ajungă la un consens.

„În urma ieşirilor domnului Găitan la adresa protestului actorilor, lucrurile au căpătat aspecte violente sau jignitoare. Vreau să spun răspicat că nu sunt deloc de acord cu asta. Mi-a spus domnul Găitan că sunt chiar persoane care au jignit-o pe Gloria Gaitan. E absolut josnic şi regret dacă cineva mă asociază cu aşa ceva. În celelalte privinţe, socio-politice, (eu şi domnul Găitan) nu ne-am înţeles... După o discuţie lungă fiecare a rămas cu opinia lui. Îmi pare sincer rău!“, a mai scris Vizante.

Într-un interviu pentru Q Magazine , revistă celebră pentru odele închinate Vioricăi Dăncilă şi lui Liviu Dragnea, Vladimir Găitan îi atacă pe actorii care sunt critici la adresa clasei politice . Făcând referire la protestele care au avut loc în faţa mai multor săli de teatru din ţară faţă de Ordonanţa de Urgenţă 7, care modifică Legile Justiţiei, Găitan susţine că actorii nici nu ştiu de ce protestează, retorică adoptată şi de membrii PSD.





Antena 3, Găitan l-a criticat şi pe Victor Rebengiuc pentru că i-a cerut demisia ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, şi a lăudat Guvernul PSD-ALDE pentru că a triplat salariile actorilor. Într-o altă intervenţie, la, Găitan l-a criticat şi pe Victor Rebengiuc pentru că i-a cerut demisia ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, şi a lăudat Guvernul PSD-ALDE pentru că a triplat salariile actorilor. „În nenorocirea lui, acest Guvern, care este atât de înjurat şi detestat, le-a triplat salariile actorilor. Îmi amintesc că am plecat din teatru cu o pensie din salariul tăiat de Boc şi Băsescu şi nimeni nu a protestat (...) Mă uit la Victor Rebengiuc, i-au dat o foaie cu «Tudorel Toader, demisia!»... Cine e Victor Rebengiuc să-i ceară ministrului demisia? Care e căderea lui? Dacă îl întrebi, habar nu are“, a precizat Găitan la postul de ştiri.

