Virgil Ianţu critică dur sistemul de educaţie românesc: „Suntem la 1900, blocaţi în cutume şi false prejudecaţi, toate decise de falşi politicieni“

Prezentatorul de televiziune critică dur sistemul de educaţie românesc, printr-o scrisoare deschisă adresată elevilor care vor susţine Examenul de Capacitate.

Virgil Ianţu îi acuză pe „falşii politicieni“ care s-au perindat la guvernare, în ultimii zeci de ani, că nu s-au preocupat să le ofere elevilor români un sistem educaţional şi o programă şcolară adaptată vremurilor, care să încurajeze creativitatea, responsabilitatea civică şi spiritul critic. „Creativitatea a fost consumată în 30 de ani, în interese personale sau de partid“, scrie Virgil Ianţu.

Redăm integral scrisoarea deschisă adresată elevilor:

„Dragi copii,

În calendarele noastre scrie că suntem în anul 2020. În schimb, în programa voastră de învăţământ scrie 1984. Spun asta pentru că fiica mea va trebui să susţină, ca şi voi, Examenul de Capacitate. Este incredibil că după atâţia ani, după schimbarea atâtor miniştri şi legi, noi suntem tot acolo. Deşi, cred că greşesc din multe puncte de vedere ale educaţiei, legată de responsabilitatea civică, educaţiei sexuală sau religie, suntem probabil la 1900, încă blocaţi în cutume şi false prejudecaţi, desigur toate decise de falşi politicieni, care caută doar populismul în toate măsurile, de acum 30 de ani şi până azi.Pe lângă bagajul enorm de cunoştinte greoaie, inutile, ce nu au legătură cu formarea intelectuală a unui copil, ne luptăm şi cu o maximă îngrădire a creativităţii copilului, o lipsă a stimulării de a-şi urma propria direcţie, pasiune sau abilitate.

Iertaţi-ne! Am fost egoişti, comozi şi ne-am văzut de ale noastre, am acceptat ce ni s-a dat, lucru pe care stiu că voi nu îl veţi face pentru că voi sunteţi sănătoşi, liberi şi capabili să ne vindecaţi pe noi şi această ţară



Cum să mergi astăzi, în 2020, la Literatura Română, pe ideea memorării unor comentarii făcute de alţii, fară nici cea mai mică implicare a copilului care ar trebui să analizeze din punctul de vedere personal, să îşi cultve şi educe gândirea critică, empatia, simţul artistic?! Unde este amprenta personală, analiza proprie, părerea despre o operă citită. Unde este creativitatea? Nu ştiţi? Ba da, ştiţi!

Creativitatea a fost consumată în 30 de ani, în interese personale sau de partid, de cei care trebuiau să creeze un sistem de învăţământ bazat pe elemente care să stimuleze personalitatea copilului, să îi dea încredere, să îi spună că e bun şi să îl formeze sănătos şi pentru ce va urma după şcoală, să formeze profesori competenţi şi adaptaţi la vremuri şi la limbajul acestei generaţii, nu anacronici. Doar că acei politicieni, timp de 30 de ani au fost ocupaţi, foarte ocupaţi. Copii, din păcate astea sunt condiţiile create vouă pentru a susţine astăzi examenele «vieţii». Presiune şi stres, nu dorinţă şi libertatea de a arăta cine sunteţi cu adevărat.

Personal vreau să îmi cer iertare, vouă, pentru că nu am făcut suficient pentru a nu permite că lucrurile să ajungă aici, sau mai bine spus, să rămână ca atunci. Şi asta trebuie să facă toţi părinţii din generaţia mea. Iertaţi-ne! Am fost egoişti, comozi şi ne-am văzut de ale noastre, am acceptat ce ni s-a dat, lucru pe care stiu că voi nu îl veţi face pentru că voi sunteţi sănătoşi, liberi şi capabili să ne vindecaţi pe noi şi această ţară.

Voi, generaţia asta fantastică, liberă care acum stă cu presiunea examenelor de orice tip, capacitate, bac, facultate aţi fost şi în această perioadă dificilă, mai buni ca noi, mai înţelepţi, şi mai puternici. Aşa veţi fi şi la examene, stiu asta, vă susţin din tot sufletul şi vă doresc succes! Ţineţi minte mereu că sunteţi iubiţi, aşa cum sunteţi, nu pentru note, nu pentru altceva!

Noi, dragi părinţi, în situaţia actuală, orice s-ar întâmpla la aceste examene, avem datoria să ne susţinem copiii, să le mulţumim pentru cât sunt de buni, să îi îmbrăţişam şi să le spunem cât de mult îi iubim. Pentru că doar iubirea le poate arăta cât sunt de valoroşi, că ei să poată să îşi caute drumul şi să îl urmeze, oriunde ar fi!“