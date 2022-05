Viorica Vodă, noi declaraţii despre hărţuirea sexuală de pe platourile de filmare: „Un regizor mi-a smuls sutienul”

Aceasta a declarat că nu a plecat de acasă cu gândul să deschidă acest subiect la gala de film.

Viorica Vodă a mărturisit că pe parcursul carierei sale a făcut o obsesie pentru tema agresiunilor sexuale şi a încercat să o aducă în discuţie.

„Nu am premeditat nimic. Era o problematică care mă apăsa de foarte mult timp. Nu am putut să mă exprim pentru că sistemul de stat are nişte reguli nescrise care îl pot costa pe un actor minima siguranţă pe care o are în România.

Sunt copleşită. În 2014 am găsit un concept. Trebuia să construim un spectacol în 48 de ore. Încărcătura mea emoţională era atât de mare şi am scris acest spectacol pe ideea de confesiuni. Fiind public avizat, foarte mulţi s-au identificat cu aceste probleme.

Curajul meu a fost tăiat de reacţiile care au venit din partea bărbaţilor şi femeilor care aveau putere de decizie”, a povestit Viorica Vodă.

Viorică Vodă a povestit şi despre o întâmplare concretă din viaţa sa când un regizor i-a smuls sutienul în timpul filmărilor pentru a refuzat să se întâlnească cu el în particular.

„Mi s-a întâmplat cu un regizor. Mi-a dat un număr de telefon pe scenariu. Mi-a zis să-l sun după ora 17 să-i zic ce melodie cânt. Nu l-am sunat. Filmarea a fost grea, jucam pe tren şi la un moment regizorul respectiv mi-a cerut să renunţ la sutien.

Nu am vrut, am reacţionat. A început să urle, m-a jignit faţă de toată echipa. M-a ridicat şi mi-a smuls sutienul de pe mine. Mi-a spus să am o scenă erotică cu colega mea. Eu m-am blocat, am început să plâng cu sughiţuri, tremuram. Pentru că nu l-am sunat în privat, el a făcut asta. Fiul lui este jurnalist”, a declarat ea.

Totodată, Viorica Vodă a mărturisit cu lacrimi în ochi că în multe cazuri, cele care critică primele sunt chiar femeile, povestind un astfel de episod.

„Noi trăim în societăţi ex-comuniste. Noi ca popor nu avem această solidaritate. Nu eşti pregătit la 20 de ani, venită din fundul Moldovei. Eu vin de acolo unde bărbatul e universul meu. Nu aveam cu cine să vorbesc. Nu am avut familia aici. Prietenele la vârsta aceea nu sunt foarte pregătite.

Am suferit, am plâns. Ca să faci psihoterapie sunt costuri foarte mari. Am internalizat foarte mult aceste sentimente şi de fiecare dată când am fost pusă în situaţii, am trecut cronic prin nişte stări. Oamenii judecă superficial. De cele mai multe ori, femeile sunt foarte agresive între ele.

Am avut o situaţie la Notarra. Am fost într-o situaţie de calomnie. Am fost atât de şocată că n-am ştiut cum să reacţionez. Toată echipa nu a solidarizat cu mine, ci cu agresoarea”, a spus Viorica Vodă.

De asemenea, actriţa a dezvăluit că nu mai poate avea încredere într-un bărbat ce lucrează în domeniul teatrului.

„Eu n-aş mai putea să cred că un om din mediul teatral este un om de casă. Cei mai mulţi bărbaţi care m-au abordat, au fost bărbaţi însuraţi. M-au dat afară de la master pentru două eseuri pe care le-am scris pe această temă”, a afirmat Viorica Vodă.

Moment de curaj pentru actriţa Viorica Vodă pe scena Premiilor Gopo

Viorica Vodă a oferit un moment curajos pe scena Premiilor Gopo, vorbind public despre hărţuirea sexuală la care a fost supusă în industria cinematografică şi în lumea teatrului din România, după rolul său din Filantropica.

„Nu eram pregătită pentru tot ce a însemnat expunere şi consecinţele expunerii. Am făcut psihoterapie ani de zile pentru hărţuirea sexuală din sistem, nu din afara lui.

Sunt foarte mulţi directori de teatru, regizori, care se pare că m-au confundat cu personajul, atât de credibilă am fost.

Să nu credeţi că vreau acum să mă reinventez iniţiind campania #meetoo from Moldova, pentru că vin din Basarabia. Nu. Nu despre asta e vorba.

Spun asta pentru că simt acum, la 45 de ani, fiind mamă a doi copii şi mai ales a unei fete care este aici în sală şi are exact vârsta acestui film, 20 de ani, la fel de frumoasă, sensibilă, talentată, studentă la Arhitectură, ca pe viitor, când va fi la început şi îşi va construi o carieră, să aibă curaj, să nu-i fie ruşine.

Atunci când va fi într-o lume a bărbaţilor sau a femeilor care, din educaţie sau lipsa de educaţie, nu îndrăznesc să spună.

Noi nu am avut. Toată generaţia noastră am crescut cu ruşine, cu pudoare” – a declarat aceasta pe scenă Premiilor Gopo, vizibil emoţionată şi afectată de cele relatate.