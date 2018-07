VIDEO Momentul în care George Clooney a fost lovit de o maşină. Mărturia şoferului care a produs accidentul

George Clooney circula pe un scooter, pe un drum al coastei Corallina, când o maşină l-a lovit. Clooney a suferit un uşor traumatism al pelvisului şi prezintă mai multe vânătăi pe braţe şi picioare.

În imaginile surprinse de camerele de supraveghere, se poate vedea momentul impactului, când actorul a fost catapultat 6 metri în aer. Clooney a fost imediat transportat la spitalul „Ioan Paul II“ pentru îngrijiri medicale.

Starea lui este bună, fiind externat din spital după numai câteva ore, dar va avea nevoie de o perioadă de recuperare de 20 de zile, scrie Daily Mail.

Şoferul maşinii este un bărbat în vârstă de 65 de ani, Antonello Viglino. Bărbatul, care este instalator, a declarat că în momentul accidentului a fost orbit de razele puternice ale soarelui şi nu a văzut scooterul pe care-l conducea actorul.

„Nu am văzut nimic, am fost orbit de razele soarelui, când eram pe punctul de a întoarce“, a declarat bărbatul. „Mi-au spus că George Clooney a fost transportat la spital. Am vrut să merg să-l văd, însă mi s-a transmis faptul că a fost deja externat. Sper să-l mai văd vreodată“, a adăugat Antonello Viglino, care s-a declarat şocat de cele întâmplate.

George Clooney s-a mutat cu familia pentru o perioadă în insula Sardinia, unde filmează „Catch 22“. El este regizorul, producătorul şi actorul principal al serialului format din 6 episoade, bazat pe cartea omonimă a lui Joseph Heller.

Unul dintre cei mai cunoscuţi actori americani la nivel mondial, George Clooney a câştigat două premii Oscar, unul la categoria Cel mai bun actor în rol secundar, pentru rolul din „Syriana“(2006), şi un altul pentru Cel mai bun film, ca producător al peliculei „Argo“ (2013). Pe lângă implicarea majoră în industria cinematografică, Clooney s-a dedicat şi unor cauze umanitare.



George Clooney şi soţia lui, Amal Clooney FOTO Guliver/Getty Images