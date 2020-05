VIDEO Imagini cu vicepremierul belgian încercând să-şi pună o mască au devenit virale: Ilustrarea perfectă a modului în care Guvernul a gestionat criza

Din cauza sistemului de prindere, ministrul belgian abia reuşeşte să îşi agaţe masca de urechi, aceasta ajungându-i întâi pe frunte, apoi pe ochi, iar abia într-un final, pe gură şi pe nas.

„Am impresia că urechile mele sunt prea mari“ a comentat ministrul, conform Le Soir, citat de news.ro.

The Brussels Time precizează că scena s-a petrecut în timpul vizitei făcute de Koen Geens la un atelier din provincia Brabant.

Unii politicieni nu au ezitat să comenteze imaginile, considerându-le ilustrarea perfectă a modului deficitar în care Guvernul a gestionat criza provocată de coronavirus, relatează The Brussels Time.

Cea care i-a luat apărarea ministrului a fost autoarea seriei Harry Potter, JK Rowling, care a distribuit imaginile, afirmând că nu ar putea să râdă de el, pentru că şi ea ar proceda la fel şi ar fi la fel de încurcată şi de neîndemânatică, mai ales dacă ar fi filmată.

I cannot in good conscience mock this man. This is exactly the kind of thing I’d do, especially when being filmed. I’m incompetent with all inanimate objects and I’d be sweating & thinking ‘don’t put it on wrong, don’t put it on wrong’ and inevitably I’d turn it into a blindfold. https://t.co/kqHo2hFo3w