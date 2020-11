VIDEO Cine este fratele lui Horia Brenciu. Acesta cântă pe marile scene ale lunii, dar cei doi nu ţin legătura

Horia Brenciu a vorbit despre Marius, fratele său, despre care vorbeşte foarte rar. De ziua acestuia, artistul a ţinut să îi facă o urare.

„Intr-o lume deznădăjduită, familia reprezintă adevarata ancora pentru sufletele noastre. De aceea, vreau să vă vorbesc puţin despre Marius Brenciu, fratele meu. S-a născut azi, cu 47 ani in urmă. Lui ii datorez faptul că am studiat pian şi apoi canto şi tot lui îi creditez admiraţia mea pentru operă si operetă. Marius este tenor, fiind o voce cunoscută în multe colţuri ale lumii. Detestă când vorbesc despre el. Am pus asta, de fiecare data, pe seama modestiei lui exacerbate. Mau, te iubesc! La mulţi ani frumoşi şi sănătoşi, oriunde ai fi', a spus Horia Brenciu.

Marius Brenciu este tenor de succes şi a cântat pe marile scene ale lunii. Comparat de publicaţia The Times cu Pavarotti, Marius Brenciu a cântat de-a lungul timpului la opera sau cu orchestrele filarmonice din Bucureşti, Bruxelles, Berlin, Munchen, Hamburg, Geneva, Zurich, Paris, Toulouse, Lyon, Lisabona, Monte Carlo, Goteborg, Cardiff, Amsterdam, Tokyo, Tel Aviv, New York, San Francisco, Madrid, Roma, Edinburgh, Londra şi multe altele, scrie Viva.ro

Din păcate, relaţia dintre cei doi fraţi nu este una apropiată. Juratul Vocea României a recunoscut într-un interviu mai vechi că nu mai ţine legătura cu tenorul, povestind care au fost motivele disensiunilor.

„Cred că a fost odată cu ţara. Pentru că el a câştigat câteva concursuri internaţionale şi a zis că se mută în Belgia, ţară în care s-a dus împreună cu soţia lui şi, din momentul acela, lucrurile s-au răcit“. Ultima întâlnire a fost la Festivalul George Enescu, unde fratele meu a cântat şi am fost în sală chiar cu tata. După aceea, eu am plecat acasă cu tata, iar el a avut o întâlnire cu nişte prieteni şi a doua zi a plecat“, a declarat Horia Brenciu.

Horia Brenciu spune că şi-ar dori să reia legătura cu fratele său.

„Dacă el ar fi fost aici, l-aş fi asasinat cu bătăi în uşă şi cu telefoane. Dar el este undeva în Europa, pentru că am auzit că s-a mutat din locul în care era. Respect intimitatea pe care a ales să o aibă fratele meu şi sper ca într-o bună zi să se întoarcă. Mie mi-e foarte greu să vorbesc despre el pentru că mi-a spus să nu mai discut despre el“, a mărturisit Horia despre Marius Brenciu care, în ciuda faimei internaţionale, duce o viaţă foarte discretă, fără reţele sociale, mai scrie viva.ro