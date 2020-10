VIDEO Andreea Raicu a dezvăluit că mama ei s-a îmbolnăvit de COVID-19: Au fost printre cele mai crunte săptămâni din viaţa mea

"Mama mea a fost testată pozitiv cu noul coronavirus, acum 3 săptămâni. Deşi nu îmi este foarte uşor să vorbesc despre acest subiect şi despre ceea ce am simţit în momentul în care am aflat, şi despre ceea ce încă simt, am considerat că este de datoria mea să fac această informaţie publică.

Cele 2 săptămâni în care mama a fost spitalizată au fost printre cele mai crunte săptămâni din viaţa mea, cu foarte multă frică şi foarte imprevizibile - la fel ca acest virus. Ştiu că acest mesaj va atrage şi comentarii negative, dar realitatea celor trei săptămâni prin care am trecut atât eu, cât şi mama, mă face să mă gândesc acum doar cu recunoştinţă pentru că am depăşit acest moment şi faţă de personalului Spitalului Victor Babeş.

Am tot respectul pentru profesionalismul cu care au tratat-o atât pe mama, cât şi pe toţi cei internaţi acolo. Nu am văzut-o pe mama de trei săptămâni, dar ştiu că reîntoarcerea acasă este cel mai frumos cadou pe care putea să îl primescă de ziua ei, care va fi peste câteva zile", a povestit Andreea Raicu.

Vedeta a menţionat că ea nu s-a infectat datorită faptului că a purtat tot timpul mască de protecţie, chiar şi în preajma mamei ei.

"Deşi am petrecut timp cu ea, nu m-am infectat pentru că am purtat în permanenţă mască. Ştiu că este o loterie şi oricând ne putem infecta, dar cel puţin ştiu că mă pot proteja purtând-o!", a scris vedeta pe Facebook.