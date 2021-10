Victor Rebengiuc, confesiuni zguduitoare. „Am început să mă gândesc la moarte! Mi-ar fi plăcut să fie fără durere”

„Regele Berenger, m-am întâlnit cu el într-un moment foarte interesant al vieţii mele. Am trecut un hop. Am împlinit 80 de ani şi acum sunt încă de mult intrat în acest hop, dar împlinind 80 de ani am început să mă gândesc la sfârşit. Nu mă gândisem până atunci deloc. Mi s-a părut că nu aveam de ce să mă gândesc, mă simţeam bine, munceam, trăiam, mă bucuram, mă întristam, dar după 80 de ani am început să mă gândesc la sfârşit, la moarte, şi încetul cu încetul mi-am dat seama că n-am de ce să mă tem.

Moartea este sfârşitul vieţii şi viaţa trebuie să aibă un sfârşit. Rolul acesta a venit exact în momentul în care începusem să mă lămuresc că nu trebuie să ne fie frică, trebuie să ne gândim foarte bine la viaţa pe care o mai avem de trăit, să o trăim şi să plecăm dincolo cu fruntea sus, fericiţi că am avut ocazia să trăim şi să facem tot ce am putut face mai bun din noi”, a declarat Victor Rebengiuc.