Viaţa Andradei Precup, revelaţia de la X Factor. Faimoasa Dana Bartzer, detalii emoţionante despre eleva ei

Tehnica vocală i se datorează însă şi Danei Bartzer, celebra solistă a anilor '90, care îi este Andradei profesoară de canto.



Fanii muzicii uşoare de dinainte de Revoluţie o ţin minte pe solista Dana Bartzer, care împreună cu soţul ei, compozitorul şi interpretul Dan Creimerman, a format un îndrăgit cuplu muzical. Acum cei doi lucrează în publicitate, pe Dana o auziţi în reclame şi este profesoară de canto. Iar una dintre elevele ei este nimeni alta decât Andrada Precup, fata cu voce de înger din finala "X Factor", din echipa lui Ştefan Bănică. Click! a stat de vorbă cu profa Andradei şi iată ce am aflat.

Dana Bartzer: "Andrada are o ureche şi un auz absolut"

Simpatica Andrada Precup, puştoiaca nevăzătoare de la X Factor, a mărturisit în emisiunea de la Antena 1 că face canto cu Dana Bartzer (54 de ani), fostă solistă de succes, alături de soţul ei, Dan Creimerman, în anii '90. De ceva vreme, Dana Bartzer pune voci pentru reclame şi este profesoară de canto. Am luat legătura cu ea şi iată ce am aflat despre eleva ei, detalii pe care ni le-a povestit cu amabilitate şi emoţie în glas.

"Andrada învaţă la Colegiul George Enescu de anul trecut, al doilea an la secţia specială de jazz pop. A fost acceptată prin examene şi am preluat-o eu. Am fost un pic temătoare la început, pentru că eram fără experienţă cu o elevă nevăzătoare. Însă este eleva ideală, un om minunat, foarte caldă, un muzician extraordinar, un om talentat, dornică să facă muzică, dornică de a învăţa lucruri noi. Nu spune niciodată NU, ci doar «să vedem, să încerc». Ce-şi doreşte un profesor mai mult decât atât? Are o ureche şi un auz absolut, o acurateţe vocală, o memorie fantastică. Pentru noi, cei care vedem, e greu de înţeles cum procedează ei, nevăzătorii. Ea reţine piesele ascultând, are programe speciale, este pricepută în tehnologie. Trebuie să ştiţi că ea este la un liceu normal, nu la un liceu pentru nevăzători. Ea ţine pasul cu toată lumea", povesteşte Dana Bartzer.

