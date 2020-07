Vedetele din România abandonate de părinţi. Au crescut la orfelinate sau au fost înfiate de alte familii

Pe Nadine o vedeţi mereu la TVR 1, acolo are acum o emisiune de succes. Într-un interviu exclusiv OK! Magazine ea a spus că s-a luptat cu viciile de-a lungul anilor: "Am avut, acum nu mai am. Am fumat şi am băut. Mult. Mi-am dorit enorm să fiu nefumătoare, iar alcoolul să-mi producă silă. De patru ani mă bucur de acest regal. Nu mai pot bea alcool nici măcar o gură. Gândul la alcool îmi face rău de la stomac. La fel se întâmplă şi în cazul fumatului. M-am reprogramat mental. M-am folosit de tot soiul de tehnici de autosugestie pentru a schimba percepţia asupra fumatului şi a băutului de alcool.". Vedeta a avut de suferit de mică.

Vedeta îşi aduce aminte de anii petrecuţi la orfelinat. Nu i-a fost deloc uşor: "Tatăl meu era african şi mama româncă. Pe vremea lui Ceauşescu nu se puteau căsători, era un fel de concubinaj al comunismului. El a plecat în ţara lui, iar ea a rămas cu noi, doi copii negri şi fratele meu alb. Mama a murit tot din cauza sistemului, la un chiuretaj. Bunica a luat decizia de a ne duce la casa de copii. Pe fiecare ne-a dus în altă casă de copii din cauza vârstei. Cel mai traumatizant a fost în prima zi, când mi-au luat hainele de pe mine şi mi-au dat hainele căminului. Am simţit o cumplită umilinţă, furie, nesiguranţă", mărturisea ea acum ceva vreme.

