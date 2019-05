Vedetele şi prichindeii lor au dat iama la petrecerea OK! VIP Kids Picnic! Cum s-au distrat FOTO

Într-un decor de poveste, amenajat pe pajiştea de la Hotel Caro din Bucureşti, invitaţii s-au bucurat cu mic, cu mare de activităţi pline de creativitate. De la ateliere de pictură realizate de echipa de la Petreceri Fantastice şi activităţi organizare de Opera Comică pentru copii şi până la momente de magie cu Magicianul Augustin şi atracţia serii, open space for creativity by Opel Grandland X, unde copiii, îndemnaţi de Fetiţa Zurli de la Gaşca Zurli, au avut ocazia să deseneze cu carioci acest nou model. Invitatul special al evenimentului, Răzvan Fodor, a fost spiriduş pentru o zi, aducându-l la petrecere cu un Opel Grandland X pe câştigătorul concursului organizat de OK!.

Decorul de basm de la cornerul EVENTlicious a fost spaţiul instagramabil, unde copiii şi părinţii s-au delectat pe tot parcursul evenimentului. Şi, ca să păstrăm tradiţia, seara s-a încheiat cu o tombolă cu premii surpriză de la sponsorii noştri: NEXT, Klorane, Avene, un aer condiţionat de ultimă generaţie de la Skyworth şi marele premiu, o săptămână la volanul Opelului Grandland X desenat de copii chiar în cadrul evenimentului, câştigat de Tily Niculae.

