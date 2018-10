Vedetele ale căror nume reprezintă „cele mai periculoase“ căutări online

Ar trebui să vă gândiţi de două ori înainte de a da un search pe Google cu numele Ruby Rose. Actriţa şi fotomodelul în vârstă de 32 de ani a fost desemnată „cea mai periculoasă“ celebritate a anului potrivit căutărilor online, din cauză că fanii internauţi ar putea fi expuşi unor viruşi pe site-urile unde apare ea, scrie Reuters, citată de News.ro

Ruby Rose este cunoscută pentru rolul din serialul produs de Netflix „Orange Is The New Black“ şi a primit recent rolul Batwoman în următorul serial de televiziune difuzat de reţeaua CW.

Compania în domeniul securităţii cibernetice McAfee a transmis că vedeta de televiziune Kristin Cavallari s-a clasat pe locul doi, în timp ce actriţele Marion Cotillard, Lynda Carter şi Rose Byrne se află în top cinci celebrităţi ale căror nume căutate pe internet conduc admiratorii către link-uri virusate. Şi numele Kardashian apare în topul McAfee, Kourtney fiind pe locul 7, în timp ce Kim ocupă poziţia 19. Adele s-a clasat pe locul 21, urmată de Shakira, pe 27.

Ruby Rose este a 12-a celebritate care primeşte acest titlu, potrivit purtătorului de cuvânt al McAfee, Gary Davis. Anul trecut, locul fruntaş i-a revenit cântăreţei canadiene Avril Lavigne, care acum se află pe locul 30.

Pentru a păstra activitatea online în siguranţă, Davis a spus că utilizatorii trebuie să evite site-uri terţe care ar putea să conţină virusuri, cu actualizări ale sistemelor de operare.