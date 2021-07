Vedete care şi-au recunoscut cele mai ascunse drame: depresii, boli, dependenţe, despărţiri

Costi Diţă este cunoscut ca Giani, unul dintre cele mai spumoase personaje din serialul „Las Fierbinţi”, de la Pro TV. Actorul, în vârstă de 41 de ani, a evitat ani de zile să-şi expună public viaţa privată. A ţinut ascunsă drama prin care a trecut în urmă cu patru ani, atunci când a traversat cea mai nefastă perioadă a vieţii sale. Pentru Costi Diţă, anul 2017 avea să însemne coşmarul vieţii lui. Probleme familiale grave s-au suprapus cu o afecţiune dermatologică care i-a dat, la acea vreme, viaţa peste cap cu totul. ”5 accidente, descopăr că mama face cancer, apoi pe la jumătatea anului, bunică-mea a murit şi, la final de an, eu fac o chestie d-asta, o complicaţie, o chestie dermatologică, combinată cu sindromul ăsta de burn-out (n.r. epuizare)”, a dezvăluit simpaticul actor, în cadrul unui interviu acordat lui George Buhnici, pentru Cavaleria.ro.

„Nu puteam să ies pe stradă, trebuia să mă acopăr”

Actorul a povestit că a avut momente în care nu a mai putut să iasă nici din casă, chinuit de o boală dermatologică căreia medicii i-au găsit cu greu leacul. ”Slavă Domnului, e un an care ne-a lăsat cât de cât să mergem mai departe. Sunt pe revenire, lucrurile merg înspre bine. Am tot citit în perioada aia că nu puteam să ies din casă, o chestie super-complicată, modificări fizice, adică nasol rău. Nu mai puteam să ies pe stradă, trebuia să mă acopăr. În fine, a fost sinistru. M-am panicat eu foarte tare. Am trăit o bună bucată de vreme cu oameni care îmi ziceau asta: <Bă, ştii ceva, ne urcăm în avion mergem în Frankfurt că e nu ştiu ce puii mei, te scanează>. Un doctor care îmi spunea că sistemul meu imunitar se luptă cu mine acuma. Nu vrei să auzi asta, vrei să auzi şi tu din astea «Dă, domne, cu o cremă si trece»”, a mai povestit Costi Diţă.